El viajero que recorre los pueblitos argentinos y los filma con un dron

“Hay que vivir los sueños, en lugar de soñar la vida”, es una frase que Guido Rodríguez escribió en su Instagram y que lo describe plenamente. ¿Su sueño? Viajar. Pero no cualquier tipo de viaje. Es muy específico en visitar pueblos argentinos con menos de mil habitantes y lo hace en una motorhome.

Ya recorrió Puerto Madryn, Las Grutas, Epecuén, Sierra de la Ventana y varios pueblitos pintorescos del país. Sus imágenes las comparte en las redes sociales, donde se pueden apreciar hermosas filmaciones desde lo alto, hechas con un dron.

“Trabajo de manera independiente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y me voy organizando para tener días libres y hacer escapadas aprovechando que tengo el motorhome”, relató en el programa Amo Viajar, que se transmite por La Brújula 24.

Guido tiene 31 años y la mayoría de sus viajes en combi los hace en compañía de alguno de sus tres perros. “Siempre me gustó sacar fotos, no soy fotógrafo, pero voy con cámara y saco fotos. En pandemia investigué el tema del dron e invertí allí y empecé a probar en la ciudad y ahora salgo. Teniendo las imágenes aéreas y los videos que es otra visión del pueblo, porque mi recorrido es mostrar cómo son las ciudades o los pueblos que se ven todas las callecitas y los campos en de alrededor”, comentó.

Si se le pide que escoja sus tres recorridos favoritos, lo piensa un poco, porque admite que es difícil de elegir porque ha visitado casi todas las provincias, pero aseguró que uno de ellos es San Juan. “Porque tiene muchos paisajes variados, zonas más parecidas a La Rioja, con rutas coloradas y cerros. También con lagos y una vegetación increíble, ríos con aguas muy claras”.

El segundo lugar que destaca en su experiencia viajera es Las Grutas, San Antonio oeste, en la zona de Río Negro, porque sus playas le parecen increíbles.

“Otro que me sorprendió fue Formosa. Para mi naturalmente hablando es perfecta, es de palmeras, muy verde, realmente tiene muy poca infraestructura turística, muy poco transporte público, hasta me pasó que tuve que dedo”.

Guido publica sus viajes en tres redes sociales: YouTube (Gui 10 road), Instagram (@gui10.road) y Twitter (@gui10road), donde tiene miles de seguidores que se fascinan con sus fotos y le piden que visite su pueblito. Él toma nota y los tiene en cuenta para las visitas que está planificando.

“Todos los viajes dejan una enseñanza y desde el primero que hice solo con mochila, hablás con mucha gente que está haciendo lo mismo, en general piensas que te vas una o dos semanas, no es tan difícil como uno piensa. Yo hablo de manera general y bueno cada viaje me fue dejando una enseñanza distinta, no repito lugares, voy buscando que no se me haga una rutina y poder encontrar otro tipo de paisajes, de gente, en los pueblos se presta más para charlar con gente, me pasó que encontré mucha calidez”, comentó sobre sus experiencias viajeras.

Aunque ha viajado de mochilero y en bicicleta, desde 2018 armó el motorhome con la ayuda de su madre y dijo que “ahora le quisiera hacer unas modificaciones, por ejemplo no tengo baño”.

Sobre cómo financia sus viajes, Guido relató que hace fotos y videos de CABA, principalmente arquitectónicas, y con eso se organiza.

“Voy haciendo números para salir. No me gusta salir en enero-febrero, porque no me gustan los lugares donde hay mucha gente. Allí aprovecho para meterle más a mi trabajo”, comentó.

Por el momento no se ve viajando a otros países, aunque le ronda la idea de Uruguay en bicicleta. Su recomendación para los que están pensando en este tipo de aventura es animarse a hacerlo. “Lo peor que puede pasar es decir ‘no es para mí’. Es mejor arrepentirte de algo que hiciste, que no haberlo hecho nunca”, concluye.

Escuchá Amo Viajar en Spotify