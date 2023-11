Wanda Nara lanzó su primera canción

Tras romper el silencio y contar que se encuentra enferma de leucemia, Wanda Nara no para. La influencer mediática continúa adelante con su carrera profesional y además, sumó una nueva faceta.

🔥 El primer videoclip de Wanda “Bad bitch” 🚫



❤️ Creo que está bueno



🔁 No me gusta nada pic.twitter.com/dsNtUa44al — #Intrusos 👀 (@Intrusos) November 8, 2023

Hace meses, Jorge Lanata hizo explotar la noticia que nadie del mundo del espectáculo esperaba. El periodista fue duramente criticado por contar que Wanda Nara había sido diagnosticada con leucemia.

Por su parte, Nara y su familia se llamó al completo silencio hasta hace algunos días. La modelo y empresaria decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y confirmó la enfermedad que está atravesando.

Sin embargo, una buena noticia es que se encuentra respondiendo favorablemente al tratamiento. Según contó Ángel de Brito en una charla privada que mantuvo con la empresaria sobre su salud aseguró: “Wanda me dijo ‘cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación y yo soy rigurosa. La estoy tomando y me hago todos los controles que me requieren’.

Actualmente, Wanda mientras realiza el tratamiento se encuentra ocupándose de sus hijos y continúa dedicándose de lleno a su vida profesional. La está rompiendo en el Bailando italiano, donde en la última gala sacó un puntaje perfecto.

Se ve que el baile no la conforma y decidida va por más. Este jueves 8/11, Nara lanzó su primer videoclip como cantante. El tema se llama ‘Bad Bitch’, el tema con el que se lanzó como cantante.

Las redes no tardaron en explotar de memes a favor y en contra de la nueva faceta de la mediática. “Lo hago para que vean que estoy bien, para impulsar a la gente que le pasa lo mismo y para sentirme bien yo”, aseguró Nara.

Días atras, la hermana de Zaira Nara había posteado en Instagram un pequeño adelanto del videoclip total black: “¿Qué género musical piensan que es?”, había adelantado.

Fuente: LB24 / Urgente 24.