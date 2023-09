Candidato a intendente prepara denuncia judicial

Cruce super caliente

En los últimos días, durante una colación de grados, el decano del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Emilio Zaina, arremetió contra el candidato a intendente Oscar Liberman y lanzó fuertes acusaciones.

Ante cientos de padres y alumnos, Zaina sostuvo que tanto Liberman como el candidato a concejal Mauro Reyes -ambos profesores de esa institución- pretenden destruir la UNS y realizó un llamamiento a evitar que “crezca la sombra” libertaria.

“Se permite en el seno de esta universidad la presencia de aquellos que pretenden destruirla: uno se candidatea para dirigir los destinos de esta ciudad sea uno docente de esta casa y el otro becario del CONICET. Instituciones a las que denostan y están dispuestos a desintegran o privatizar”, exclamó. Y agregó que “no tienen pudor ni dignidad” porque reciben sueldos del Estado y trabajan en un lugar que pretenden destruir.

Por último, hizo un llamado público para evitar que crezca “la sombra ominosa que se cierne sobre nosotros”.

Ante las diatribas del decano, según pudo saber Bahía Indiscreta, Liberman reaccionó y le exigió por escrito al rector Daniel Vega un pedido de disculpas. Además, prepara una denuncia penal contra Zaina.

“Los dichos del decano resultan cobardes, impropios, falaces y, asimismo, un precedente peligroso. Por mi parte, hago del ejercicio de la libertad una forma de vida. Es por ello que, como norma general, no respondo este tipo de agravios y dejo que la gente se exprese, aunque -como en este caso- lo haga a través de injurias que reflejan un imaginario de perjuicios y malicia por parte de quien las profiere”, señala el escrito.

Y agrega “Sin embargo, en este caso particular se dan situaciones que conllevan que me resulte imposible permanecer impertérrito. La cobardía del Dr. Zaina resulta mayúscula pues ha atacado a dos colegas suyos en docencia e investigación que no estaban en el lugar para ofrecer réplica. El ataque no ha sido una simple mentira injuriosa, sino que ha afectado de manera intencional un aspecto central de mi persona. No sólo soy docente de esta casa de estudios, sino que soy además un producto de ella. En ningún momento de mi vida me expresé de ninguna forma en favor de denostar o cerrar la universidad pública. Zaina ha obrado valiéndose del espacio y posición dominante y ha perpetrado un ataque con tintes de censura contra un pensamiento distinto del suyo”.

Por último, indica que “acciones como esas son semillas de totalitarismo. Semillas especialmente peligrosas cuando son plantadas desde un cargo democrático de una institución democrática. No puedo tampoco dejar de señalar, con estupefacción y tristeza, que el silencio mostrado hasta el momento por las máximas autoridades de la Universidad Nacional del Sur convalida tácitamente actos como los del Dr. Zaina y alienta su repetición y acrecentamiento. Es por ello que solicito se inste a Zaina a presentar disculpas por su proceder, que la propia Universidad Nacional del Sur se disculpe de igual manera por los exabruptos de uno de sus Directores Decanos y que se evalúe si los hechos reseñados son pasibles de ser sancionados”.



Quiebra

Uno de los hospitales más importantes de la ciudad está viviendo horas complicadas. En las últimas horas, se presentó en concurso de acreedores y ahora será un juez civil quien quedará a cargo de la situación.

Desde hace días, distintos proveedores se venían quejando de la falta de pago y de respuestas concretas sobre las deudas. Es así que, el sanatorio perteneciente a la Asociación Médica se está declarando oficialmente insolvente y la Justicia determinará los pasos a seguir.

Según comentan en el mundo médico, uno de los inconvenientes que derivó en esta situación serían deudas con la AFIP y algunos juicios laborales. Hasta hace unos días, a los proveedores les ofrecían “notas de crédito” para “patear la pelota” pero la situación se tornó insostenible a fines de agosto.



Ruta 33

La obra de la Ruta 33 parecía que venía muy encaminada, sin embargo, la empresa Decavial comenzó a tener problemas financieros y se complicó. Todo se frenó por completo, ya en los últimos meses no se les estaba pagando a los empleados y tampoco se compraba los insumos necesarios para la continuidad de las tareas.

Según Vialidad Nacional, los pagos de Nación están al día y el parate es exclusivamente responsabilidad de la empresa por sus desmanejos financieros.

Según trascendió, la decisión de la empresa es continuar con la obra, pero no hay noticias certeras. Actualmente el 60 por ciento del trabajo está terminado, y hay 25 kilómetros que están preparados para reasfaltar. Veremos qué depara el futuro de una ruta trascendental para la región.



Cocinero

Por estos días a varios les sorprendieron los videos que Matías Italiano está posteando en su Instagram. No son sobre política o running, sino que se enfocan en un hobby que sus más cercanos conocen, pero que los demás recién descubren. Nos referimos a la cocina.

En sus publicaciones se ve al abogado y exconcejal preparando diversas especialidades. Y parece que sabe amasar bien: uno de sus platos más festejados son la lasaña de berenjenas.



VTV

La Verificación Técnica Vehicular actualiza desde esta semana sus valores, incremento que afecta a todas las plantas de la provincia de Buenos Aires. El aumento es de casi 50% en todas las categorías y el último ajuste a los precios había sido en mayo.

Así, los montos que deberán abonar los usuarios será el siguiente: para motos $2.961,10; vehículos livianos hasta 2.500 kilos $9.870,35 y vehículos pesados de más de 2.500 kilos $ 17.766,62.



Luto

El pasado viernes falleció a los 98 años el dos veces presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, conocido como “el rey Giorgio” por todas las ocasiones en las que tuvo que garantizar la gobernabilidad del país con sus continuas crisis de gobierno.

Por esta razón, y como ocurre en todo lugar considerado territorio italiano, en el Consulado de nuestra ciudad se encuentran de luto, y por eso su bandera está a media asta. En sus redes sociales se puede ver un listón negro en sus fotos de portada.

Y, además, desde hoy se dispuso un libro de condolencias en su sede de Avenida Alem 309 para quienes quieran puedan dejar su mensaje de condolencias y una reflexión hacia uno de los políticos italianos más importantes del último siglo.