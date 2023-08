Recta final a las PASO

Pasando revista

Nidia Moirano, como el resto de los candidatos, entró en la última etapa de campaña. En su búnker festejaron una extensa y laudatoria nota en la revista Gente. Sostienen que es el moño de cara a las PASO del próximo domingo.

“El extraño caso de Moirano, una política en campaña que no hace promesas electorales. Quiere ser intendenta de Bahía Blanca y actualmente es senadora de la provincia de Buenos Aires e integra el Consejo Nacional del PRO, donde la catalogan como uno de los halcones de Patricia Bullrich. “De la Justicia a la política anticorrupción. Quién es la Pato bahiense”, escribieron en la publicación de Editorial Atlántida.

Además de exhibir su “caballito de batalla”, el Hogar de Ancianos, la candidata desempolvó un tema que supo tener amplia repercusión, pero en la actualidad no suele tocar en las entrevistas: la guerra en la Justicia.

“Hace 12 años estaba en el Consejo del Colegio de Abogados y teníamos un caso de corrupción de un camarista que, junto a otros abogados y políticos, arreglaba los juicios. Desde el Colegio hicimos una denuncia y un pedido de jury al camarista; pero pasaba el tiempo y el caso no avanzaba porque la política lo tenía cajoneado. Ahí fue que decidí luchar contra la corrupción desde la política. No quería que la corrupción nos tape”, recordó Moirano.



Pasar la gorra

Federico Susbielles fue el epicentro de un multitudinario almuerzo organizado por los gremios bahienses. Más de 1200 personas se acercaron a comer asado y juntar fondos para financiar la campaña electoral del principal candidato de Unión por la Patria.

La comida, realizada en Smata, se suma a la que hace unos días se organizó con empresarios.

De esta manera, El Chubi acelera en la última semana esperando la visita del gobernador Axel Kicillof para ir cerrando la carrera rumbo a las PASO. El objetivo del susbiellismo es ser el más votado individualmente -con un buen margen- para luego ser competitivo frente a Juntos que llegará unido a octubre tras dejar atrás la competencia entre Moirano-De Leo.



Más cara la joda

A pesar de que ya no estamos en pandemia, aún se siguen sucediendo en distintos sectores de la ciudad las denominadas fiestas clandestinas. No son ilegales por la imposibilidad de reunirse, como lo eran antes, sino porque no están habilitadas por el Municipio y se hacen en casas particulares.

Las festicholas se realizan casi todos los fines de semana, y muchas veces, en los mismos domicilios, por lo que los vecinos están cansados de denunciar al 109 o al 0800 – BAHÍA y quejarse sin obtener respuestas contundentes. Pero hay un par de cuestiones a tener en cuenta: para que sea ilegal una reunión, debe sobrepasar las 80 personas o se debe probar que se vendieron entradas o alcohol. Cosa difícil de hacer, ya que, sin una orden de allanamiento, nadie puede entrar a un domicilio.

Ahora bien, distinto es cuando una fiesta es legal, porque se le habilitó un permiso, y en el transcurso de ésta, se incumple con la cantidad de personas que pueden asistir. Ese ya es un clásico de la ciudad. Los organizadores piden permiso, el Estado lo otorga y después sobrepasan la cantidad de gente habilitada. Ganan una fortuna y pagan una multa irrisoria. Pero todo eso puede empezar a cambiar: hace una semana se reglamentó la modificación de la ordenanza que rige este tipo de actividades. Entre los cambios más importantes se encuentra el monto de las multas, alcanzarán el millón y medio de pesos.



VTV

Desde hace ya varias semanas se informó en todos los medios que para poder hacer la Verificación Técnica Vehicular se iba a necesitar presentar el Domicilio Vial Electrónico (DVE), que es un instrumento que permite la comunicación de avisos, citaciones, intimaciones y notificaciones a los ciudadanos que manejan.

Según pudo saber esta sección, hasta ahora no se dio ningún aviso oficial a la planta de verificación de nuestra ciudad, por lo que no están pidiendo este requisito.

En donde sí hubo un cambio es el la Oficina Municipal de Tránsito, ya que a la hora de tramitar la licencia de conducir (ya sea por primera vez o para renovarla) ahora se exige tener una casilla de e-mail. Eso es, justamente, para vincular un correo electrónico con la persona en cuestión, y que allí lleguen todas las notificaciones de las que hablamos.



Parque

Además de la obra en la arcada, quien transita el Parque de Mayo habrá notado que se está trabajando en su interior, en lo que será el nuevo Paseo de los Guardianes, del que ya hemos hablado en esta sección.

Uno de los problemas que se intentará resolver tras esta intervención será el de la eterna pelea que existe entre ciclistas, runners, personas que están paseando a pie, y quienes transitan en bici para ir de una punta a la otra del espacio público para evitar las calles aledañas.

Durante los próximos tres meses se va a mejorar la calle que transcurre entre la Isla y la Pista de Bicicross. Allí habrá un paseo con sendas peatonales, otras para ciclistas, y así poder organizar la movilidad adentro del Parque.



Tren

La semana pasada comenzaron los trabajos para que la producción del yacimiento de Vaca Muerta sea transportada desde Añelo hasta nuestra ciudad. Se trata del Tren Norpatagónico. Estos primeros trabajos se centran en la construcción de una nueva playa ferroviaria en la localidad neuquina, la cual permitirá agilizar el ingreso de formaciones ferroviarias y realizar las tareas de alistamiento con mayor eficiencia, para garantizar el seguro y rápido transporte de las cargas.

Cuando esté concluido, el ramal ferroviario tendrá una extensión de 77 kilómetros y conectará con la ruta a Bahía. Además, se realizarán reconfiguraciones para unir las localidades de Cipolletti y Cinco Saltos, en Río Negro, y General Cerri. Tanto oficialistas como opositores coinciden que esto marca un antes y un después en la historia del país y de la ciudad… veremos si sabemos aprovechar la oportunidad.