Por ahora no irá preso: “La Tota Santillán” fue condenado por violencia de género

Ricardo Daniel Carías, el conductor de televisión, figura del circuito de cumbia y productor musical conocido como “La Tota Santillán”, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el Tribunal N°7, por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja y madre de dos de sus hijas, publicó Infobae.

La pena supera incluso a la pedida dos semanas atrás por el fiscal acusador Oscar Ciruzzi, que había requerido cuatro años y seis meses. Carías seguirá libre mientras la condena en su contra no sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional.

Según la denuncia en su contra, además de golpear a la mujer, el animador también fue acusado de amenazar a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. No es lo único: el fiscal también acusó a Carías de un intento de extorsión contra su ex contador y de robarle el celular.