OMS desaconsejó el consumo de edulcorantes para bajar de peso

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a los edulcorantes no calóricos (ENCs) es evitar su consumo, ya que sugiere que no confieren beneficios a largo plazo en la reducción de grasa corporal y podrían aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles, como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta recomendación actualmente se considera condicional debido a la necesidad de más estudios a largo plazo con mayor calidad metodológica.

La OMS sugiere que las personas consideren otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados. Esta recomendación se aplica a todas las personas, excepto a aquellas que tengan diabetes preexistente.

Los expertos en nutrición aconsejan disminuir el consumo de edulcorantes y azúcar en general para ir reduciendo el dulzor de la alimentación habitual. Se recomienda preferir alimentos con azúcares naturales, como frutas, y tener en cuenta que el exceso de consumo de azúcar puede afectar los umbrales de sabor, haciendo que los alimentos menos dulces no sean percibidos como suficientemente dulces.

Es importante destacar que los edulcorantes no calóricos, utilizados con moderación y dentro de los límites recomendados, se consideran seguros y pueden ser consumidos como una herramienta para disminuir el consumo excesivo de azúcares libres. Sin embargo, es esencial seguir una alimentación saludable en general, que incluya una variedad de alimentos nutritivos, actividad física y cambios de hábitos para abordar la obesidad y mantener una buena salud.

En resumen, la recomendación de la OMS es evitar el consumo de edulcorantes no calóricos y reducir el consumo de azúcares en general, priorizando alimentos con azúcares naturales como la fruta. Es importante mantenerse informado sobre las investigaciones en curso y seguir las pautas de salud y nutrición actualizadas.

