En un abrupto final de la clasificación, “Checo” Pérez se quedó con la pole

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez logró la pole position del Gran Premio de Miami de la F1 en el circuito semipermanente de 5.4 kilómetros que rodea al Hard Rock Stadium, en una emocionante sesión que fue interrumpida en la Q3 por Charles Leclerc.

Esta es la tercera pole position en la trayectoria de 13 temporadas de Checo Pérez en la Fórmula 1, luego de las dos conseguidas en Yeddah, Arabia Saudita en 2022 y 2023.

Una vez más la primera línea la completa el español Fernando Alonso, seguido por Carlos Sainz, un top 3 que habla en español, mientras que Max Verstappen cometió un error en su primer intento en la Q3 y se conformará con salir en el noveno puesto.

Pérez puso una vuelta de 1:26.841 en su primer intento de la Q3 y cuando todos buscaban el último intento, el Ferrari de Leclerc se salió de la pista y se dio por terminada la sesión, a favor del mexicano

Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, Ocono, Verstappen y Bottas completaron el Top 10.

