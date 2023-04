La historia de una actriz de División Palermo: entre el neuropsiquiátrico y Netflix

La actriz Nilda Sindaco, quien encarna el personaje de Betty en la serie “División Palermo” (Netflix) relató en una entrevista desde el centro neuropsiquiátrico en el que se encuentra internada, cómo fueron sus inicios en la actuación, la forma en que se ganó el papel en la popular tira y las dificultades que enfrentan los pacientes de los centros de salud mental.

Se enteró de lo mucho que gustó su actuación a través de su familia y de Santiago Korovsky (protagonista y director): “Como no tengo acceso a redes, no estoy enterada. Me lo cuenta mi sobrina, que está chocha con lo que ve, y me lo cuenta Santiago (Korovsky). Me sorprendí mucho. Me hizo bien saber que mi trabajo gustó. Si la gente dice que estuve bien y divertida, yo le creo, pero no veo nada.”

Sindaco y Korovsky se conocen desde hace tiempo, cuando ella protagonizó el documental Salir a Escena, un trabajo sobre el teatro en los neuropsiquiátricos. Cuando surgió División Palermo hizo el casting y quedó para representar a la recepcionista de la comisaría, donde supo exponer su talento actoral formado en el teatro independiente.

“Mi historia con el teatro es muy especial porque siempre puse plata, nunca gané un peso. En el conservatorio son muy exquisitos y nombrar la televisión es un pecado. No podías trabajar en televisión, era una mancha para una actriz de conservatorio. Así que hice otro recorrido. Desde que me fui del conservatorio, hice una asistencia de dirección y después de actriz en teatro. Hice muchas obras, siempre de forma cooperativa, que es la forma que generalmente funciona en el independiente”, comentó.

Sindaco relató también su vida en los neuropsiquiátricos, donde también hizo teatro: “En el (Hospital) Borda estuve un año y después estuve 10 años afuera. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el (Hospital) Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después de la serie. Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo”.

Asegura que si pudiera pedir un deseo ese sería vivir de la actuación, pero también “poder alquilar un departamento, vivir sola y tranquila”.

La actriz desmiente algunos mitos sobre la internación en neuropsiquiátricos y aseguró que ha ella siempre la han tratado bien. No obstante, señala que tanto la sociedad como el estado no proveen la suficiente contención para una participación estable dentro de la rutina diaria.

Fuente: Revista Cítrica