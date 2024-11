Premios Emmy Internacional 2024: División Palermo ganó como mejor comedia

La 52ª edición de los Premios Emmy Internacional se celebró ayer en el Hotel Hilton Midtown de Nueva York reuniendo a lo mejor de la televisión producida y emitida fuera de los Estados Unidos durante 2023. La serie argentina División Palermo hizo historia al llevarse el premio en la categoría de mejor comedia, convirtiéndose en la única producción nacional galardonada de la noche.

La ficción creada por Santiago Korovsky fue aclamada desde su estreno en Netflix a comienzos de 2023, gracias a su enfoque humorístico e inclusivo. Acompañado del productor Nicolás Goldar Parodi y parte del equipo de trabajo, el realizador y también protagonista de la serie subió al escenario para recibir la estatuilla.

Emocionado, Korovsky expresó: “Se siente increíble. Es como soñar, es asombroso. Nunca pensé que estaría acá. Fueron tres años de trabajo y, no sé cómo decirlo… Decíamos que ser nominados era suficiente, pero ahora que ganamos, es aún mejor”.

Aunque otras producciones argentinas estuvieron nominadas, como Iosi, el espía arrepentido (en la categoría de serie dramática) y Virgilio (en Arte), ninguna logró llevarse el premio.

The International Emmy® for Comedy goes to “División Palermo”

Produced by K&S Films / Netflix#iemmyWIN pic.twitter.com/eD84C7Pfy3