Tareas para prevenir el Dengue

La Secretaría de Salud en conjunto con la Subsecretaría de Medio Ambiente, organizan diferentes actividades para la prevención del Dengue.

Charlas y talleres de difusión en establecimientos escolares, centros comunitarios, unidades Sanitarias y hospitales:

Mañana jueves, desde las 9, en el Hospital Penna

Martes 25 a las 10 en el Salón Cultural de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560. Las charlas se repetirán en este espacio el 3 y 18 de mayo a las 14.

Jueves 4 de mayo en Hospital Municipal a partir de las 10.30.

– Próximo viernes en Villa Muñiz, Pilcaniyen 259, se desarrollará una jornada de limpieza y descacharrización. En esta oportunidad se asesora a los vecinos sobre pautas de prevención y cuidados.

Si bien aún no hay Dengue autóctono, ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores articulares y musculares sin la presencia de síntomas respiratorios como ser tos, resfrío o dolor de garganta, no automedicarse, no tomar aspirina o ibuprofeno y consultar rápidamente al Centro de Salud más próximo o al profesional médico de cabecera.

Ante presencia del mosquito en la vivienda consultar en:

Secretaría de Salud: [email protected] / teléfono: 5506036/ Chiclana 449

Depto de Epidemiología: 2914390105 (Whatsapp)

Departamento de Ambiente: 4554549 / 4550976 / Vieytes 567.