Demichelis: “Quiero que River sea una máquina y por momentos lo es”

River volvió a ganar, gustar y golear. Se impuso por 3-0 ante Gimnasia en el Monumental por la undécima fecha de la Liga Profesional por los goles de Lucas Beltrán, Rodrigo Aliendro y Matías Suárez, llegó a seis triunfos seguidos sin recibir goles y se aleja como único líder. Martín Demichelis, entrenador del Millonario, analizó el presente de su equipo y aseguró que quiere que sea “una máquina”.

“Hoy era un partido desde lo emocional muy difícil. Era sabido que Gimnasia hacía nueve cambios y eso puede confundir muchísimo, y la gente quizás esperaba un 5-0 en el primer tiempo. El fútbol argentino demuestra partido a partido que es muy competitivo, muy difícil y que cualquiera le gana a cualquiera. Lo hablé con el plantel, quizás por ansiedad o porque nos analizan mucho más y se nos hicieron compactos, nos costó tener esa circulación de pases”, declaró Micho en conferencia de prensa. “Quizás porque ayer la cancha estaba a 26 y pedí que la bajen a 22 y estaba rapidísima. Por momentos encontramos esa fluidez de pases y a lo largo del partido fuimos dominantes, sólidos, contundentes. Es un partido para agradecerle al plantel”, agregó.

“No estamos ni en la mitad del torneo, el fútbol argentino es muy competitivo. Con 27 puntos no somos campeones, no podemos festejar nada, hay que sacar otros 27 y ver si con 54 nos alcanza, ja”, aseguró ante los medios. “Me encantaría que el equipo en algún momento sea una máquina. No me comparo ni me exijo tanto. Quiero que el equipo sea dominante, sólido, cada vez más agresivo, por momentos lo somos y estamos en buen camino”, añadió.

“Matías Suárez es un jugador extremadamente importante para este plantel y me emociona que pueda seguir intentando extender su carrera, porque la problemática de su rodilla no es fácil, es una pelea diaria. Muchos lo daban como exjugador, como retirado. Para él fue un momento súper difícil y siguió esa pelea contra su propia rodilla cuando tranquilamente podría haber dado final a su carrera”, expresó Demichelis sobre Matías Suárez, autor del tercer gol. “Es un orgullo contar con él a la par de sus compañeros. Hace semanas entrena muy bien, el otro día entró y en cada pase mostró su jerarquía. Hoy lo mismo. Agradezco su deseo de seguir estando, superando dolores. Habrá que ir a diario con él, hoy estuvo 30 mintuos, ojalá pueda estar 45′, después 60′ y ojalá algún día 90″, concluyó.

Fuente: TyC Sports