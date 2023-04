Jey Mammón se iría del país: a quién le dará la última nota

El futuro de Jey Mammón es uno de los temas que más incertidumbre genera en el ambiente artístico y la opinión pública tras la denuncia por abuso sexual en su contra que salió a la luz hace dos semanas. Mientras tanto el escándalo no decrece sino por el contrario. En las últimas horas apareció un video del pasado de Jey Mammon en una fiesta con tono sexual.

Si bien el artista negó haber abusado, violado y drogado a Lucas Benvenuto, el joven de 30 años que aseguró en la Justicia haber sido corrompido por el conductor cuando tenía 14 años, el escarnio social no fue menor.

En medio del escándalo, y luego de que Jey rompiera el silencio en dos entrevistas televisadas, en Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 10.30) revelaron que él tendría pensado dejar el país con el objetivo de “salir de la burbuja mediática” en la que está inmerso.

En las últimas horas, Rodrigo Lussich dio algunos indicios de los que serían los próximos movimientos del exconductor de La peña de morfi (Telefe, domingos a las 11.30). Y aseguró: “Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha que fue adulterada en las redes sociales y no lo incluía a él”.

Además, el conductor del mencionado ciclo dijo que Jey tiene pensado irse del país durante un mes y medio. “La decisión es irse de viaje y salir esta maraña (por ayer, martes) de esta burbuja mediática y social”.

“Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también”, cerró Lussich ante las cámaras del ciclo que conduce junto a Adrián Pallares.

Lo que dijo mientras estuvo con Baby Etchecopar

En la entrevista que le dio a Baby Etchecopar, Jey aseguró que no se siente un “muerto social” ni que su carrera profesional está terminada.

“No sé qué pasa si salgo a la calle. Tengo mis dudas, para mí la gente no es pel… (…) ¿Sabés qué? Ahora, después de esta nota, voy a salir”, indicó el también humorista.

Y reconoció: “Estoy interesado en que expongan a quiénes sí lo hicieron mierda a Lucas (también denunció otros abusos). Yo jamás pensé que le estaba haciendo daño, no sabía nada de lo que le había pasado en su vida. Si sabía, le hubiese dicho ‘vamos juntos a denunciar’. No me puedo estar comiendo este garrón, no lo puedo permitir”.

Mammón habló una vez más del trato que recibe en algunos programas de televisión que lo “instigan a tirarse desde el balcón” y aseguró que se siente preparado para enfrentar a la opinión pública cara a cara.

Jey también dijo que en el comunicado que subió a sus redes le pidieron “que ponga que Lucas era un mitómano”, pero él se negó.

Fuente: Clarín