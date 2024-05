Luciano Gardella, presidente de Estrella, hizo responsable a la dirigencia de Liniers por los graves hechos de violencia ocurridos anoche en el Hernán Sagasti, donde se jugaba el tercer partido al mejor de cinco para definir a uno de los semifinalistas del Torneo de Primera de Básquet. El local, que se quedó con la victoria en los primeros dos choques, iba ganando cuando se sucedieron agresiones físicas que afortunadamente no pasaron a mayores.

“Desde el primer partido nos comunicamos con los dirigentes de Liniers y de la Asociación para evitar que surgieran inconvenientes. Liniers llevó a diez inadaptados a molestar. En el segundo partido, que se disputó en nuestra cancha, no los dejamos entrar y se quedaron haciendo incidentes en la puerta. Los mismos vándalos dijeron que Liniers los llevaba y estaban indignados porque no les había dicho que a cancha de Alem no iban a poder ingresar”, expresó Gabella.

El dirigente de Estrella afirmó que el grupo que originó los incidentes “insulta y grita y cuando escucharon un cántico de nuestros simpatizantes que no les gustó, vinieron a pegar a un sector donde había gente adulta y chicos”. Indicó que esperan conocer el informe que presentarán los integrantes del Tribunal de Disciplina, presentes en el estadio, y el relato por escrito que harán los árbitros. “Liniers avaló los incidentes y la Asociación se quedó a mitad de camino”, resaltó Gabella.

El presidente de Estrella dejó fuera de toda provocación a los jugadores de ambos equipos, puesto que “dentro de la cancha, los tres partidos (el tercero inconcluso) fueron más que normales”.

“Pedimos un castigo real porque Liniers se dedicó a generar esto que pasó. De todas maneras, no nos queda otra que aceptar lo que disponga la Asociación. La diferencia estuvo dada en el segundo partido jugado en nuestra cancha, donde organizamos una fiesta para todo el público. Liniers, en cambio, se limitó a llevar vándalos para insultar y golpear”, concluyó.

Liniers promete castigo a los responsables

A su turno Carlos Pablo, presidente de Liniers, expresó su repudio a los incidentes y adelantó que trabajan para identificar y castigar institucionalmente a los responsables. La batahola se produjo antes de comenzar el último cuarto, cuando el marcador parcial daba ventaja a Liniers 52-42, es decir, iba encaminado a la tercera victoria que los metería en semifinales.

“Obviamente repudiamos lo ocurrido. Es insólito que cuatro o cinco estúpidos hagan semejante desastre en un club que pregona la práctica del deporte y la paz. Estamos tremendamente dolidos, preocupados, y sobre todo ocupados para poder evitar nuevos incidentes”, dijo.

“Hablé con integrantes de la Subcomisión de Básquet para saber quiénes fueron (los agresores) y tomar las resoluciones correspondientes. Si son socios, se aplicará lo que establece el reglamento; si no son socios, usaremos el derecho de admisión para impedirles estar presentes en todas las actividades deportivas, no sólo el básquet”, advirtió.

“No conozco dirigentes de Estrella pero no tengo ninguna animosidad. No es cierto que hayamos llevado a estos seis o siete chicos para que hagan desmanes. Como dirigentes uno no tiene que hablar en caliente sino sentarse a charlar para que esto no se repita”, manifestó.

“Le pido disculpas a toda la gente de Estrella, pero Liniers no tiene ninguna billetera para pagar a nadie ni nada. Justifico lo que hayan dicho en un momento de calentura, pero no tenemos responsabilidad en lo sucedido”, agregó.