Emilia Attias y El Turco Naim se separaron: escándalo por una infidelidad

Emilia Attias y El Turco Naim se separaron en medio de un escándalo por infidelidad, y se conoció quién es el tercero en discordia.

Tras 20 años de relación, los actores le pusieron fin a su historia y Yanina Latorre reveló explosivos detalles al aire de LAM (América TV).

Qué pasó entre Emilia Attias y El Turco Naim

“Tengo un audio de una de las partes que certifica todo lo que voy a contar”, anunció la panelista a modo de enigmático. Y siguió sobre la escandalosa historia detrás de la separación: “Vienen mal desde hace un tiempo porque tienen diferentes necesidades hormonales. Pero hubo un primer escándalo que no trascendió, en una fiesta el año pasado, en un evento. Ella fue sola, muy diosa, y alguien la vio bailando muy pegada con un tipo”.

“Alguien lo llamó a él y se lo contó, él se apersonó en pijama en la fiesta. Ella salió de la fiesta y se fueron juntos”, sumó. Y siguió: “Pelean, discuten, ella lo convence de que no bailaba con nadie, le dijo que estaba paranoico, y a partir de ahí, él está sin laburo. Esto influyó mucho en la pareja. Él le encontró chats hot con un tipo. Los mensajes eran innegables, pero ella le dijo que no era nada serio. Lo dejó al amante y él se ‘felpudeó’ para recuperarla”.

“Ella le reclamaba s*xo, que parece que él no le daba porque estaba deprimido. Ella no quería saber más nada pero lo intentó por la hija. Él, además de deprimido, empezó a hacer cosas que no estaban buenas, y ella lo rajó. Parece que ella ahora está de joda y la está descosiendo. Él, tipo grande, no labura, todo el día tirado…”, agregó Yanina Latorre antes de revelar el enigmático.

“Emilia Attias no quiere saber más nada con El Turco Naim”, anunció. Por último, Fernanda Iglesias contó que el hombre con el que la actriz estaba bailando en la fiesta era Nicolás Francella.

Fuente: LB24 / Exitoína.