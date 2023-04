Fuerte choque frontal entre un camión y una camioneta: 5 heridos

Un fuerte incidente de tránsito ocurrió alrededor de las 8 en el kilómetro 706 de la Ruta Nacional N° 3, en dirección a Villarino entre un camión y una camioneta, lo que luego habría derivado en otro siniestro vial en cadena, también con serios daños materiales.

El vehículo de gran porte con acoplado se dirigía en dirección a Bahía Blanca y, según comentaron testigos a LA BRÚJULA 24, debió esquivar un carro, embistiendo de frente a la Ecosport luego de cruzarse de carril.

Esta situación inicial derivó en que los rodados que transitaban por detrás deban frenar de golpe y es allí donde tuvo lugar el choque en cadena. En total son 10 los vehículos implicados, 9 de ellos transitaban en sentido Villarino-Bahía Blanca, el restante (la Ford negra) lo hacía en dirección contraria.

“En ese momento era todo neblina, no se veía el accidente de adelante. Quise tirarme en la banquina porque sabía que me iban a impactar desde atrás. Pero no llegué”, explicó el conductor de una de las unidades implicadas en el hecho.

“Hay muchas versiones. La niebla y el humo por el incendio de un campo impedían la normal visión. Son 4 los trasladados, el conductor de la Ecosport, sus tres acompañantes (dos de ellos menores) y quien guiaba un Palio”, mencionaron desde Defensa Civil en LA BRÚJULA 24.

En resumen, los lesionados son un hombre de 28 años, una mujer de 29, una nena de 7 y otra de 3. El hombre y la más pequeña sufrieron traumatismo cerrado de tórax. Los demás integrantes golpes menores y escoriaciones.

Todos fueron trasladados al Hospital Municipal. Mientras quien iba al mando del Fiat es una mujer de 36 años, con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y corte en el cuero cabelludo. Se encuentra en el Penna.