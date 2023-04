En Bahía también se le complica al peritrucho

Peritrucho

A casi tres años de la muerte de Facundo Astudillo Castro, la Justicia Federal bahiense parece decidida a avanzar en la investigación contra el peritrucho Marcos Herrero.



Este medio ha publicado infinidad de notas en donde se describió el delictual accionar de Herrero, cuyo único y exclusivo objetivo fue “embarrar la cancha” en la investigación por la muerte de Facundo. Sembrar pruebas por doquier, engañar y mentir compulsivamente con el objetivo de inventar una desaparición forzada que nunca sucedió y lo más grave de todo: culpar inocentes.



Con una amplia apoyatura mediática y política, Herrero se movió a sus anchas cometiendo las tropelías más groseras y bizarras. Traído por la querella, este personaje puso en acción una vez más su modus operandi para hallar “sangre”, “amuletos”, “huesos” y “esencias de Facundo”. Todas falsedades astronómicas.



Herrero siempre fue un buscador de fama y dinero. Su condición de superhéroe esclarecedor de casos imposibles lo catapultaba y así desembarcaba en uno y otro caso. Siempre engañando y mintiendo. Lo hizo a lo largo y ancho del país. Hace dos semanas, en Mendoza no le dejaron pasar gratis sus maniobras y lo condenaron. Estaba “sobregirado” y ya plantaba huesos de un mismo esqueleto (que tenía en su casa) en diferentes causas judiciales.



Ahora, según pudo saber esta redacción, la Justicia Federal bahiense imputó al peritrucho y así avanzará para juzgar por todo el reguero de pruebas plantadas que realizó en el Caso Facundo. La gran mayoría fueron obscenas: rastros de olor que Hererro detectaba pasados varios meses (la ciencia indica que no duran más de 72 horas); amuletos (que él o algún cómplice plantaron) en comisarías y patrulleros; rastros de sangre que nunca fueron sangre; huesos que pertenecían a animales etc etc etc.



Muchas veces la Justicia no tiene la celeridad pretendida. Sin embargo, siempre es mejor tarde que nunca. Y que los delincuentes no se sientan impunes es alentador para seguir creyendo.

Así celebraban los medios el accionar del peritrucho



Vuelos

Días atrás se conoció la noticia de que Aerolíneas Argentinas aumentará la frecuencia semanal de vuelos que unen nuestra ciudad con Buenos Aires. Pasarán de 19 a 23.

Pero, fuera de ese dato importante, también se debe hacer hincapié en la vuelta de los vuelos nocturnos, un pedido que se venía realizando desde diversos ámbitos en este último tiempo, ya que el aeropuerto local hace rato que posee nuevamente las condiciones de infraestructura necesarios para sostenerlos.

Los viajes en esos horarios comenzarían en junio, y son de gran importancia, principalmente para el ámbito comercial y empresarial, ya que permiten a los bahienses viajar hacia CABA sin necesidad de hacer noche en la Capital, pudiendo volver en el día a nuestra ciudad y abaratar costos.

También es una muy buena noticia que Aerolíneas dispondrá de aviones con más capacidad de pasajeros para dicha ruta.



Puesto clave

El bahiense Jorge Grimberg fue elegido como el nuevo presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), un puesto más que importante si hablamos del ámbito agropecuario.

La elección se dio el miércoles pasado, en la asamblea anual de la entidad. Grimberg, quien es representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y que fue presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, aseguró que “tenemos muchos proyectos para llevar a cabo.

Vamos a fortalecer la presencia de la carne argentina en mercados estratégicos como el de China, Europa y Estados Unidos, pero sin descuidar el mercado interno, que es nuestro principal cliente.

Pese a la crisis económica, vamos a trabajar fuertemente para posicionar a la carne vacuna como un alimento indispensable para la salud, muy especialmente entre los más jóvenes, que es el segmento que presenta el principal desafío para la cadena productiva”.



Fundación Libertad

La Fundación Libertad realizó su tradicional cena anual en la Ciudad de Buenos Aires, en la que hubo más de mil asistentes, entre representantes del ámbito político (principalmente de la oposición), académico, cultural y empresarial.

Allí disertaron los expresidentes de México, Felipe Calderón; de Chile, Sebastián Piñera; de Bolivia, Tuto Quiroga; y de nuestro país, Mauricio Macri. Entre los asistentes hubo varios bahienses: dijeron presente el jefe comunal Héctor Gay; la candidata a intendenta Nidia Moirano; y el exdiputado Santiago Nardelli, entre otros representantes del Pro local.

También asistió el presidente de la Bolsa de Comercio, Oscar Marbella; y entre los auspiciantes del evento estuvo la Corporación del Comercio, la Industria y Servicios, por lo que hubo una mesa íntegramente formada por ellos, que fue en cabezada por “Corcho” Bonacorsi.

Junto a los empresarios se la vio a la concejala de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez, por lo que no faltó la foto con el (¿precandidato a presidente?) José Luis Espert.



Calderaro hijo

Calderaro pudo charlar unos minutos con el presidente de la Nación Alberto Fernández, y con el ministro de Economía Sergio Massa durante su visita a tierra estadounidense. Pero atención, no estamos hablando del dirigente peronista Luis Alberto, sino de su hijo Augusto, quien está estudiando Ciencias Políticas, y gracias a sus buenas calificaciones, accedió a un intercambio estudiantil con la George Washington University.

“Fue una experiencia hermosa para él. Se acercó a la embajada y pudo presenciar la conferencia de prensa y sacarse algunas fotos. Es un orgullo estar estudiando afuera y poder estar con tu presidente y con tu ministro de economía en la embajada de tu país.

Llegó a ese lugar por mérito propio y por su esfuerzo. Estoy muy orgulloso de él”, comentó “Luly”. Augusto tiene 21 años, estudia en la Universidad Di Tella, y no es nuevo para él esto de ser beneficiado por su buen promedio, ya que había logrado una beca cuando estudiaba en el Don Bosco.



Gendarmería

El pasado 27 de marzo se realizó el acto por el 61° aniversario de la creación del Comando de Región V de Gendarmería Nacional, cuya sede se ubica en Avenida Alem 1352.

La ceremonia fue presidida por el comandante general Pablo Daniel Gigena, y contó con la presencia del personal de oficiales, suboficiales y gendarmes, del Comando de Región y personal de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Bahía Blanca, comandantes generales en situación de retiro, personal superior y subalterno en situación de retiro y actividad, pensionadas, allegados de la Gendarmería Nacional.

Hace ya un tiempo, la fuerza tiene como objetivo abrirse a la comunidad bahiense, para que se conozcan las actividades y trabajos que se realizan, y en qué tipo de situaciones actúan.

Por ejemplo, integrantes de Gendarmería han prestado servicios en diversos allanamientos vinculados a la venta de droga, a la trata de personas, y a la distribución y producción de pornografía infantil.