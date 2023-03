Azzurra insaciable: Italia busca a otros argentinos para su Selección

El efecto Retegui, con sus goles a Inglaterra y Malta, resultó ser un éxito que causó furor en Italia. Y como siempre, toda prueba que sale bien, se busca seguir repitiéndola para sacarle el mayor provecho posible.

Eso es lo que parece querer hacer Roberto Mancini, DT de la selección, con nuestro fútbol. Esto se debe a que medios europeos confirman que el entrenador estaría analizando a otros diez jugadores argentinos para tratar de convencerlos para ponerse la camiseta italiana.

El principal objetivo que tiene toda la federación Azzurra de fútbol es la búsqueda de nuevos caras con la idea sentar una base firme que les permita clasificar al Mundial 2026 -no clasificaron ni en 2018 y 2022- y a la Euro 2024, como objetivo de corto plazo y en donde marcha segundo en su grupo con 3 unidades, a falta de 6 fechas. Por eso, la mira del ex técnico del Manchester City no parece estarlo en promesas propias del fútbol italiano, sino que buscará recurrir al fenómeno de la nacionalización de jugadores.

A pesar que pueda parecer extraño que un futbolista decida tomar la nacionalidad de un país en el que no nació, esto es algo que viene siendo más usual que en años anteriores, siendo el mismo Mateo Retegui o Alejandro Garnacho un ejemplo claro para el caso. Por eso, según Tutto Sport, los diez jugadores que están en la mira italiana son: Lucas Beltrán (River), Nicolás Valentini (Boca), Nicolás Capaldo (Salzburgo), Pedro De La Vega (Lanús), Gianluca Prestianni (Vélez), Tomás Pozzo (Independiente), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Gino Infantino (Rosario Central), Juan Sforza y Justo Gianni (ambos de Newell´s).

El caso Bruno Zapelli

​Retegui no fue el único jugador argentino que se calzó la remera italiana durante la última fecha FIFA, sino que Bruno Zapelli, el 10 de Belgrano de Córdoba, también lo hizo, aunque para integrar la sub 21.

El talento surgido del conjunto cordobés y que está siendo clave desde el ascenso del pirata a la primera, ya tuvo sus primeros minutos luego de haber sido titular en uno de los encuentros que Italia disputó.

Fuente: Clarín