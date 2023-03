“La decisión de Macri fue lúcida y redujo la incertidumbre en Juntos”

El dirigente de la Unión Cívica Radical, Facundo Manes, se encuentra recorriendo el país, de cara a las elecciones de sete año, y este lunes fue el turno de visitar Bahía Blanca y la región.

En conferencia de prensa, el neurocientífico hizo referencia al dato político más relevante de los últimos días, la decisión del expresidente Mauricio Macri de no ser candidato en los próximos comicios. “La decisión de Macri creo que fue un gesto lúcido, que reduce la incertidumbre en la coalición opositora, pero sobre todo en el PRO”.

“En Argentina somos todos responsables. Es difícil culpar a un sector de la decadencia del país. Tenemos que ser humildes y todos deberíamos encargarnos de que Argentina haga lo que nunca hizo, que es encarar el desarrollo inclusivo y deje de emparchar”, reflexionó Manes ante los periodistas.

Manes, sobre las encuestas de cara a las elecciones

El dirigente de la UCR dio su parecer sobre los números que indican las encuestas de opinión, y cómo juega la interna de Juntos en la decisión de los votantes de cara a las elecciones: “Creo que también facilita que Cambiemos le deje de hablar a su electorado histórico. Pasamos de 40 puntos en la última elección presidencial, y las encuestas dan 30. La interna nos hacía girar sobre ese electorado histórico y no nos permitía ampliar la coalición, que fue lo que hicimos cuando dimos el paso. En ese aspecto es mejor que haya menos incertidumbre”. Al ser consultado sobre si será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Manes aseguró que “nunca me he manifestado en la candidatura a gobernador”.

“Argentina vive un fin de ciclo, la sociedad le dio la espalda a la política”

“La Argentina vive una situación muy compleja porque estamos viviendo algo más que el fracaso de un gobierno, es un fin de ciclo de una dirigencia que desde la democracia no nos pudo dar bienestar”, reflexionó con dureza Manes en la rueda de prensa al ser consultado por la situación actual del país. “La pandemia quebró la relación con una dirigencia que desde la democracia no nos dio progreso. El mayor desafío hoy de un o una líder es que la sociedad le dio la espalda a la política, a diferencia de 2001 que la gente tenía cierto grado de rebeldía donde pensaba que alguien podía solucionar este lío”.

“Hoy la sociedad piensa que nadie va a resolver el problema del país, siente que no le dieron prosperidad, que hay corrupción y privilegios, por eso no quiere escuchar a los políticos. El mayor desafío es convertir la apatía y resignación en esperanza. Puede haber muchas elecciones y esperanzas, pero si no se logra eso no va a cambiar nada”.

Sobre la no postulación de Cristina

“Tengo entendido que la actual vicepresidenta dijo que no va a postularse. Hay un sector que pide su candidatura. Si así se concreta, me parece sano para que aparezcan nuevos liderazgos que puedan hacer algo que las minorías intensas no pueden hacer, que es generar una nueva mayoría que aporte gobernabilidad.

La decisión de Macri y el impacto en el radicalismo

“La decisión de Macri no debería tener un impacto en el radicalismo, porque es un partido popular, que tiene que volver a las raíces, ampliándose hablándole a los jóvenes, a los trabajadores, clases medias y sectores productivos. Es un espacio que debe recuperar su autoestima y tener vocación de poder nuevamente”.

Sobre el trabajo legislativo del 2022 y de lo que va del 2023, Manes indicó que “estoy un poco avergonzado de haber sido parte del Congreso que está bloqueado, está paralizado, ahora se destrabó un poquito porque no se debatieron temas importantes como la Ley de Alquiler. Este país, con un acuerdo a largo plazo, diálogo entre los dirigentes que quieren generar un destino común y políticas de Estado, tiene una década de prosperidad”.

“Fui víctima de esta grieta que paralizó el Congreso, esto fue ayudado por el Poder Ejecutivo, avasallando a la Corte Suprema de Justicia.

La inflación

“Sé que todo el mundo habla de inflación. De que aún trabajando somos pobres, de que los chicos se van. Pero el problema del país es político, excede lo económico. No hay una estrategia de país. Si logramos eso, habrá un crecimiento en minería, en el agro, en la energía, en la pesca, turismo y economía del conocimiento. Para tener esa década de prosperidad debemos destrabar la política y tenemos que aprovecharla para hacer algo que nunca hicimos que es encarar el desarrollo”.

“En cada época de prosperidad por materias primas la despilfarramos duplicando las exportaciones”.

Finalmente, Manes dejó un mensaje esperanzador: “Soy optimista porque millones de argentinos quieren esto. Tenemos una responsabilidad de recorrer Argentina para contar esto, que si el país elige líderes que unan y no dividan, que den esperanza y no miedo, tendrán un porvenir mejor, sin brecha cambiaria ni falta de sueños para los más jóvenes”.