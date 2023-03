Sociedades de fomento apoyan la obra de 14 de Julio

Tras la polémica originada por la obra de doble vía que se realiza en la avenida 14 de Julio, por la que vecinos se movilizaron para impedir que se sigan extrayendo árboles, tres sociedades de fomento hicieron llegar al Municipio su expreso apoyo a la tarea que se lleva adelante. El dato se suma al fuerte cruce al aire que hoy tuvieron durante la emisión de “Bahía hoy”, con la conducción del periodista Germán Sasso, una de las vecinas que exige parar la obra y un funcionario de la comuna.

Desde la Sociedad de Fomento del Barrio Millamapu, señalan: “Desde hace años venimos bregando por la intervención de lo que se dió a llamar Nuevo Corredor Urbano 14 de Julio. Prestan máxima conformidad y apoyo a la continuidad del proyecto en ejecución”.

En tanto los integrantes de la Sociedad de Fomento del Barrio Patagonia, indican: “En todas las instancias nuestra Asociación no solo apoyó, sino que motorizó la concreción de esta obra. Lo que en principio parecía una quimera, ya que por la magnitud no podía ser encarada por el Municipio, finalmente hoy se está construyendo en su primera etapa gracias al aporte conjunto de fondos de Nación y del Municipio. Acompañamos con beneplácito la concreción de esta primera etapa, y no dude que volveremos a preguntar una y otra vez cuándo será la fecha de realización de las etapas restantes, ya que entendemos la obra como un todo, que va a tener un impacto altamente positivo sobre todos los barrios lindantes. Vemos con mucha sorpresa la reticencia de algunos individuos Y especialmente la denuncia de la ‘no comunicación’. Las mencionadas reuniones fueron dadas a publicidad oportunamente con asistencia libre para quien quiera participar y opinar, y en ningún momento persona alguna planteó la negativa a la extracción de un número menor de árboles ni se presentaron proyectos alternativos”.

Finalmente desde la Sociedad de Fomento de El Nacional, mencionan: “Respaldo a la realización de la Obra de la Avda. 14 de Julio, entre la rotonda del barrio Los Horneros y la rotonda del Cementerio Municipal, pedida y consensuada desde hace más de una década por todos los barrios de nuestro sector: Prensa, San Ignacio, Altos del Pinar, Luz y Fuerza, Patagonia, Millamapu y nosotros, barrio El Nacional. Fue pedida en forma categórica por el sector, por el peligro que representó y sigue representando el tránsito masivo de esta Avda en cuestión y la inseguridad que es cruzar de calle o ingresar o salir de nuestros barrios en hora pico con nuestros vehículos. En años pasados tuvimos la desgracia de perder a dos chicas muy jóvenes en dos accidentes fatales ocurridos en esta Avda; también sufrimos la inundación de la intersección de Sívori y 14 de Julio cuando llueve, ocasionando gran malestar en la entrada del Club El Nacional, y la salida de nuestro barrio por ese cruce; también pasa en el barrio Patagonia en partes de su ingreso barrial”.

“Esta obra -añaden- representa una gran puesta en valor de toda esta zona alta de nuestra ciudad y ni hablar de los adelantos que significa la nivelación de la ruta, contar con dársenas de estacionamiento y colectoras. También beneficiará a todos los negocios que ganan su sustento en el sector, y al tener buena iluminación, ciclovías y zonas para caminatas nos ofrecerá más y mejor seguridad a los transeúntes fijos y ocasionales que transitemos por allí. Por todo esto y más, desde nuestra Comisión estamos de acuerdo con la construcción total de la Obra de la Avda 14 de Julio”.