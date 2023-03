“Nada te impide ser mamá y policía”, afirmó la única subcomisaria mujer de Bahía

Elisa Sánchez está al frente de la Subcomisaría de Villa Harding Green, el mayor cargo para una mujer dentro de la fuerza en Bahía Blanca en la actualidad, y al cual ascendió, gracias al compromiso y las ganas que le ha puesto a su trabajo durante 16 años de carrera.

“Como mujer me siento muy orgullosa. Para mí es un logro importante y más por la responsabilidad que abarca, tengo 27 personas a cargo. En lo que depende mucho de esta profesión es el estar, ayudar al personal, porque más allá que uno sea jefa, estoy presente en operativos, en todo lo que haya que hacer, para supervisar y que todo salga bien”, dijo en comunicación con La Brújula 24.

Sánchez resaltó que “no te impide nada ser mamá y ser policía, porque yo soy mamá, soy amiga, tengo familia, soy hija y soy jefa de una subcomisaría. Organizándose se puede” y lanzó un mensaje para aquellas chicas que quieran sumarse a la fuerza: “Si les gusta, que le metan para adelante”.

“Es una profesión muy linda. Adentro de la fuerza tenés muchísimo para formarte. Y poder darle una solución a una víctima, ayudar a una persona y sentir el agradecimiento es una satisfacción hermosa”, agregó.

Sánchez considera que el ascenso dentro de la fuerza “depende de cada uno. En la vocación, la responsabilidad y la ganas que uno le ponga. Siempre recuerdo lo que me dijo un jefe, cuando me iba a poner a cargo, me dice: ‘Yo quiero que vos pases por este sillón, porque veo tus ganas, tu responsabilidad, tu compromiso’. Fue algo que me quedó y se la repito a las femeninas que están conmigo, porque se puede”.

Hace dos años que está al frente de la subcomisaría Villa Harding Green, desde que esa dependencia era un destacamento. Antes fue jefa de grupo en la DDI, a cargo del grupo antidrogas, realizando distintos procedimientos.

Uno de esos operativos quedó grabado en sus recuerdos para siempre. Fue en Villa Nocito en 2017, cuando y lo que “era un operativo de rutina se terminó transformando en uno de alto riesgo”.

Con claridad Sánchez relata que mientras sus compañeros perseguían a dos hombres, ella se había quedado con un detenido que se le soltó. “Agarré y seguí caminando para adentro de la villa. Estaba oscuro y en eso escucho que alguien viene corriendo y me apunta a la cabeza, le digo: ‘¿Flaco que hacés?’ y escucho el clic. Lo primero que reacciono es tirarle una patada y él salió corriendo”.

La persecución continuó hasta un baldío donde junto con sus compañeros lo alumbraron con una linterna y cuando le piden que se levante y salga, los apunta con una escopeta y empieza a disparar. “Yo estaba enfrente de él, los tiros pasaron por al lado mío”, recuerda. Lo que siguió fueron los disparos de un compañero que lograron neutralizar al atacante al impactarle en las piernas. “Es una situación fea, que te queda hasta el día de hoy. Por eso le recalco a mi personal la importancia de andar con el chaleco”, reflexionó.

Sánchez está muy agradecida con sus superiores, por darle la oportunidad y la confianza para estar al frente de la subcomisaría, donde dirige a un equipo de 27 personas, 17 de ellas mujeres.