De una guardia del hospital al quirófano: qué le pasó a Nacho Otero, periodista de TN

Nacho Otero, periodista de TN, contó que fue a la guardia por un fuerte dolor abdominal y terminó en el quirófano. “Chau apéndice”, escribió a través de su cuenta de Instagram junto a una foto donde se lo ve en el hospital.

“Vine a la guardia por un dolor abdominal y pasaron cosas… Espectacular la atención de los médicos del Finochietto… Chau apéndice”, expresó. En la imagen que subió a su perfil se lo puede ver de buen ánimo, aún en reposo luego de la operación.

A su vez, en diálogo con TN Show, explicó lo sucedido: “El sábado me agarró un dolor que me doblaba en el abdomen y lateral derecho. Ni acostado se me pasaba. Hoy vine a la guardia y descubrieron esto”.

“De hecho, el sábado a la noche iba a dar una charla con Sebastián Domenech en la Noche de las Librerías y tuve que cancelar por el dolor”, contó. Además aseguró que ya está tranquilo y se siente bien luego de la intervención.

