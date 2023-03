Candelaria Tinelli sin filtro contra Guillermina Valdés: “Le hizo un poco mal a mi papá”

Candelaria Tinelli, hija de Marcelo, al ser consultada por Ángel De Brito, sobre Guillermina Valdés, respondió: “Paso”. Así lo informó la periodista Andrea Bisso en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Él rápidamente preguntó: “¿Por qué dijiste ‘paso’? ¿No te llevabas bien con ella?”, a lo cual la nueva “Angelita” respondió sin vueltas: “No, nunca conecté mucho con ella”.

¿En qué no conectaban?”, indagó De Brito. “No, somos diferentes”, dijo la joven. Y cerró sin dudar: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar.”

Cabe señalar que mientras que esto sucedía durante la emisión de LAM, Marcelo subía una story bancando a su hija.

La fuerte respuesta de Guillermina Valdés a Cande Tinelli: “En todos los años que estuve con Marcelo…”

Guillermina Valdés recogió el guante y respondió, apenada, desde su cuenta de Twitter.

Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece x todo lo vivido, escuchar esto. — Guillermina Valdes🌱 (@guillevaldes) March 2, 2023

Fuente: Perfil