Finalmente, este jueves el Indio Solari anunció su retiro de los escenarios. Si bien habíamos disfrutado de sus apariciones virtuales en los shows de Los Fundamentalistas, las declaraciones del ídolo parecen cerrar una era de manera definitiva.

“En este momento está entreabierta esa puerta, por mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el párkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla”, declaró esta tarde en charla con Mariskal Rock.

“Estoy viendo músicos que interpretan mis temas mejor que yo, entonces me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un ‘conciliare’, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”.

De todas maneras, el Indio dijo públicamente que su carrera en el estudio sigue: “El míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Me gustaría hacer diez, doce canciones para que las cante la gente”.

Además, elogió el gran nivel que mantienen Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: “Están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos. Les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas. Porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos”.

