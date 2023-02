El Gobierno descarta la posibilidad de un nuevo dólar soja

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó este sábado que “no está en los temas de agenda” del Ejecutivo nacional la posibilidad de implementar un nuevo dólar soja, luego de las versiones que se generaron ante la caída de las reservas del Banco Central.

Pese a que el central cerró su quinta semana consecutiva de venta de reservas y ya cedió más de US$900 millones en el mes, y eso llevó a aumentar las versiones sobre la posibilidad de implementar ese incentivo para los sojeros, lo cierto es que por el momento Bahillo descartó esa medida.

“Tenemos en agenda tratar de encontrar algunas medidas de paliativos para algunas economías regionales como la pera, la manzana y el vino. En el equipo económico estamos analizando eso, no estamos hablando de un dólar soja”, subrayó.

En diálogo con Radio 10, el funcionario nacional precisó: “No he escuchado y no está en los temas de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía (la puesta en marcha de) un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera, cada uno es libre de hacerlo y lo respeto”.

De esta manera, el secretario de Agricultura buscó terminar con las especulaciones que se generaron acerca de la posibilidad de una nueva edición del dólar soja, cuyo mecanismo de liquidación excepcional fue aplicado en septiembre y diciembre del año pasado, tomaron fuerza ante la caída de reservas del Banco Central.

Cabe recordar que la segunda versión del programa de incentivo a las exportaciones sojeras finalizó a fin de año con unas 6,3 millones toneladas vendidas por US$ 3.154 millones. La primera edición, que había tenido vigencia en septiembre, dejó un saldo de casi 14 millones de toneladas de soja que se comercializaron, y una liquidación que totalizó US$ 8.125 millones, según cifras oficiales.

Fuente: DIB