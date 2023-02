Multan al productor rural que colgó dos cabezas de ternero en reclamo por los robos

Santiago Bertolotto, el productor rural que protestó por el robo de dos terneros y colgó las cabezas de los animales en el mástil de la explanada municipal pringlense, finalmente fue pasible de un acta contravencional por “desorden público”.

“Es un acto simbólico, tipo piquetero, sin violencia. Va más allá de la pérdida económica, ya en otra oportunidad me mataron un potrillo hace tres años, son animales de cabaña”, había dicho Bertolotto sobre el reclamo.

Esta mañana, el productor habló con La Brújula 24 y confirmó la sanción que recayó en su contra por el sólo hecho de reclamar mayor acción contra el abigeato a las autoridades de turno.

“Algunos se ofendieron porque dicen que le falté el respeto a la bandera y lo que hice fue bajar la bandera porque es una falta de respeto lo que sucede en el país”, expresó en diálogo con el programa “Mañanas de campo” que se emite por la radio de este medio.

“Me mataron un potrillo hace casi cuatro años. Hicieron daños en la chacra y ahora me mataron estos dos terneros de 170 kilos. La chacra está a 300 metros de la estación de servicio”, dijo y advirtió que, en el distrito de Coronel Pringles, los robos de hacienda están a la orden del día.

“A otro muchacho que tiene un tambo al lado del balneario le faenaron una vaquillona preñada que tenía para parir. Hablé con otro que me dijo que le mataron diez. Veinte kilómetros alrededor del pueblo le han robado a todos”, afirmó.

Sobre la protesta y las consecuencias que esto tuvo para él, reflexionó: “Algunas personas me saludaron en la calle, algunos productores me llamaron. Soy consciente lo que hice. Me perdí dos horas en la comisaría, me llevaron al hospital, accedí a sacarme sangre para que no digan que estaba alcoholizado o drogado, me volvieron a la comisaría y con la firma de un papel me autorizaron a irme para regresar al día siguiente”, manifestó.