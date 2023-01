Habló la hermana de Cabezas: a 26 años del crimen “no hay nadie preso”

Al periodista José Luis Cabezas lo asesinaron hace 26 años, el 25 de enero de 1997. El complejo proceso judicial influido por el poder económico y político no ha sido satisfactorio para la familia, lo enfatiza Gladys, su hermana, quien desde que conoció la noticia se puso al frente para buscar justicia.

El 2 de febrero de 2000, la Justicia determinó que a Cabezas lo mató una banda compuesta de policías bonaerense y civiles, por orden del empresario Alfredo Yabrán, cuyo jefe de custodia, Gregorio Ríos, jugó un papel determinante al contratar al ex policía Gustavo Prellezo; quien fue acompañado por otros dos policías (Aníbal Luna y Sergio Camaratta). Prellezo, además, incorporó para el secuestro y seguimiento de Cabezas a la Banda de Los Horneros integrada por Horacio Braga, José Luis Auge, Héctor Retana y Sergio González.

Yabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998 y los demás recibieron penas de distinto monto, pero “la causa Cabezas no tiene a nadie preso. Los condenados no cumplieron la condena. Salieron por portarse bien”, señaló Gladys en el Instagram Live de La Brújula 24.

A esto se añade que desde su punto de vista, estaba en el ambiente que algo terrible le ocurriría a su hermano: “Alguien dijo que Yabrán había amenazado a otros periodistas. Empezás a ver para atrás y decís que era algo cantado, no lo cuidaron”.

Cabezas fue asesinado luego de salir de una fiesta en Pinamar y el motivo de Yabrán para ordenar su muerte fue la publicación de unas fotos suyas, tomadas en el verano pasado. El empresario apareció en la tapa de la revista Noticias caminando por la playa con su esposa y era la primera vez que su rostro era visible para el público argentino, a pesar de ser un nombre bien conocido.

“José Luis ese año no quería ir, porque él no nos contaba, pero había tenido amenazas telefónicas, nunca supo de quién. Un año antes le habían pinchado las gomas del auto, evidentemente la editorial no lo cuidó, la editorial quería vender, deben estar acostumbrados a esas cosas”, afirmó Gladys.

La hermana de Cabezas aseguró Yabrán le ofreció dinero y propiedades a cambio de que callara sus demandas de justicia, pero que nunca accedió.

“Me pareció que yo no podía abandonar esto. Yo me había subido en una moto donde no podía parar, me iba a las cinco de la mañana al juzgado y llegaba a la una de la mañana a mi casa y al otro día hacía lo mismo, porque necesitaba ayuda el abogado y yo quería ver qué pasaba”, comentó sobre los años de lucha que acumula.

Sobre el documental que Netflix estrenó sobre el caso el año pasado (El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas), dijo que le pareció respetuoso y reiteró que su familia desde un principio decidió que no iban a salir.

“Estuvo bueno, no hubo nada nuevo, excepto reportajes a algunas personas. Fue respetuoso. Está bien que se muestre lo que pasó, fue prolijo”, afirmó.

