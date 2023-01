La palta, la fruta que no puede faltar en tu cocina

Hace unos años no era así, pero la verdad es que ahora es prácticamente impensable que un supermercado no ofrezca paltas. Esta fruta se ha convertido en un ingrediente habitual en nuestras cocinas y ya son muchos los estudios que confirman sus beneficios. Todo parecen ventajas, pero hay una duda frecuente que acecha a sus fanáticos: cómo guardarla para que no se ponga negra.

Saludable, deliciosa y fotogénica, es la reina de Instagram donde se ven tentadores desayunos con la fotogénica avocado toast y también licuados verdes y untuosas mayonesas de palta.

Por tanto, con su sabor único y su versatilidad con cualquier comida, se ha convertido en el alimento indispensable de este verano que además tiene incontables propiedades y beneficios para la salud.

Propiedades y beneficios para la salud

La palta tiene más potasio que la banana, exactamente 485 mg frente a los 370 mg de la banana. Por tanto, puede que en poco tiempo veamos a los grandes futbolistas comiendo una palta después de jugar como hace el tenista Rafa Nadal en los partidos.

Muchos son los beneficios que tiene la palta para el organismo y potencia nuestro cerebro por su alto contenido en vitamina E y Omega 3. La vitamina K también está presente en esta fruta y puede desempeñar un papel importante en el tratamiento de la osteoporosis puesto que ayuda a mantener los huesos sanos y el corazón fuerte.

Además, mejora la digestión gracias a sus casi 7 gramos de fibra por unidad por lo que previene el estreñimiento.