La columna de la Ubfal: Francella será un “encargado” que irá por más

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, aún con las indefiniciones respecto de qué pasará con la mañana de ElTrece, donde desde la gerencia de programación se evalúa qué hacer con Nosotros A La Mañana, el programa de El Pollo Álvarez, y la posibilidad de volver a poner en pantalla capítulos de El Zorro.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Está viviendo uno de los sucesos más grandes de su carrera, ante la descomunal respuesta del público que no deja de sacar entradas para ver Casados con hijos en el Gran Rex. Una fiesta teatral que disfruta Guillermo Francella y que comparte, claro, con Flor Peña, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi con producción de Telefe y RGB. Mientras agregan funciones y se quedan cada día plenos de aplausos y del amor del público, Francella, Peña y De Bellis también eligen ir a veces a cenar después del teatro y en este miércoles estuvieron en un restó de Puerto Madero donde uno de los comensales era el Pájaro Caniggia, con quien dejaron plasmada la foto. Terminadas las 9 semanas, Casados con hijos pasará a ser, por ahora, una temporada inolvidable y el 6 de abril Francella tendrá otro desafío cuando se presente el filme La extorsión donde lo dirigió Martino Zaidelis, del equipo de 100 Bares (Juan José Campanella). Y en este merecido año excepcional, Guillermo estrenará para Star Plus la segunda temporada de El Encargado, que está grabada y fue uno de los éxitos más grandes de la plataforma de Disney. Tanto, que sus autoridades ya hablaron con el actor para encarar la tercera temporada que se estará grabando hacia fines de este año, algo que podemos anunciar en primicia. En cuanto a una supuesta oferta de Netflix para hacer 20 capítulos de la serie, sabemos que por ahora no es un proyecto que avance, aunque existió la idea en su momento. Agenda completa para Francella, repartida entre teatro, cine y plataformas, en tiempos de grandes trabajos y también de cosechar lo sembrado en años de trayectoria y empatía con un público que, literalmente, lo adora”.

“Fabian Cubero, Mica Viciconte y el pequeño Luca viajaron al exterior de vacaciones.

Nicole Neumann, Manu Urcera, y las hijas menores de la top model, Allegra y Sienna, volaron a España y lo cierto, como anticipamos hace unos días, es que Indiana, de 14 años, no se fue con ellos y según informó Paula Varela en Socios del Espectáculo, la adolescente habría elegido quedarse en Mar del Plata con la familia de su papá hasta que vuelva de su viaje. Y pudimos confirmar la data. Como bien mostraron en el programa de ElTrece, llamó mucho la atención un video de Nicole donde habla de familia tipo que se sabe es de cuatro integrantes, viajando con su novio y sus dos hijas menores. Una situación tensa sobre la que no quiso hablar Hugo Viciconte, padre de Mica, con quien Indiana tiene excelente relación desde que comenzó a salir con su papá y más hoy, con su hermanito Luca. Viciconte afirmó que la matan si contara qué pasa, pero dio a entender que está todo mal entre Indiana y su famosa madre. Habrá que ver cómo evolucionarán estas relaciones familiares cuando se terminen las vacaciones y todos vuelvan a sus rutinas de estudio (para las chicas) y trabajo, para los adultos”.

“El jueves conocimos la triste noticia del fallecimiento del director teatral Luis Agustoni, maestro de actores, quien hizo la adaptación hace 30 años de la ya histórica comedia Brujas protagonizada originalmente por Nora Cárpena, Moria Casan, Susana Campos, Thelma Biral y Graciela Dufau. Agustoni tenía 80 años y dejó una larga trayectoria que incluía títulos propios como Los lobos y El protagonista ante el espejo, como así también adaptaciones a infinidades de famosas obras, desde las clásicas Hamlet y Don Juan hasta comedias contemporáneas como El último de los amantes ardientes o La cena de los tontos. Además, Agustoni fue actor y se subió al escenario muchas veces a despuntar el vicio, como sí también trabajó en muchas adaptaciones para ficciones televisivas”.