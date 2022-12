La palabra de Camila Homs luego de que Rodrigo De Paul la denunciara penalmente

Camila Homs se encuentra en Uruguay, en medio de un nuevo escándalo con Rodrigo De Paul. El futbolista de la Selección Nacional denunció penalmente a la modelo y su padre, Horacio Homs por amenazas.

En este contexto, la influencer fue a un evento en Punta del Este y dio una entrevista a Intrusos (América). Cuando el periodista Gustavo Descalzi le preguntó qué opinaba sobre la denuncia del padre de sus hijos, ella respondió: “No recibí ninguna notificación, así que no puedo hablarte del tema”.

Además, señaló que se enteró de la noticia a través de los medios. Un poco angustiada, Homs reconoció frente a las cámaras que le molestaba este conflicto: “No sé y no tengo ganas de hablar de este tema, que el 2022 quede para atrás y adelante con el 2023″.

“¿Te han golpeado mucho?”, le consultó el cronista. “Sí, mucho”, reconoció la modelo. Cuando Descalzi le confesó que la veía con los ojos llorosos, ella sonrío e intentó minimizar todo lo que le estaba pasando: “Sí, no sé cómo me verás, pero yo me siento bárbara, estoy disfrutando de este momento”. Por último, señaló que se quedará dos semanas más para disfrutar de Punta del Este.

Este viernes por la mañana, Horacio Homs también habló de este escándalo en una entrevista telefónica desde Uruguay con Nosotros a la mañana (El Trece), conducido por Leo Montero en reemplazo del Pollo Álvarez: “No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado”.

Luego, reconoció que los insultos “estuvieron mal”, pero se justificó al decir que fue una reacción por cómo trató Rodrigo a Camila en su momento. “Con los insultos, por ahí uno se puede ofuscar y dice cosas que no debería”, admitió el empresario, aunque aclaró que lo hizo en el contexto de “lo mala persona” que fue con su hija.

También se refirió a Tini Stoessel y aseguró que “no tenía nada que decir de esa señorita”, al contrario ratificó que “el único culpable era Rodrigo”. Y minimizó una vez más la denuncia del jugador: “Esto es pasajero, ayer me llamó mi abogado, Mariano Cuneo Libarona, se cagaba de risa y me dijo que no había delito”.

Fuente: Infobae