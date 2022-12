Madre de Facundo Sacoccia: “No me avergüenza, siento odio por el asesino de mi hijo”

Cecilia Corradetti – Para La Brújula 24 – [email protected]

La vida de Santiago Sacoccia y de Andrea País está en piloto automático desde aquel 10 de marzo de 2018 en que un conductor alcoholizado atropelló y mató a su hijo Facundo de 17 años, que circulaba en moto por Rincón al 4100. En un diálogo profundo y conmovedor con La Brújula 24, a pocos días de la Navidad, los padres del menor coinciden en que si bien la vida cambió drásticamente, su obligación es levantarse y seguir adelante.

“¿Si se empieza a vivir de nuevo? No. Simplemente se continúa, porque la vida empuja y uno debe seguir trabajando, pagando cuentas, levantándose todos los días y, en mi caso, continuar para darle el ejemplo a mi hijo Santino y a toda mi familia”, expresa Andrea, auxiliar de la Escuela Primaria N°5.

“Vivir –continúa—es casi una obligación y creo que los que sufrimos esto lo único que esperamos es reencontrarnos algún día con la persona que perdimos”.

Aquella noche de viernes Andrea despidió a su hijo como siempre. Habían cenado temprano y “Facu” salió rumbo a la casa de amigos a confeccionar las remeras del UPD (último primer día). “Me dio un beso, me dijo que me amaba y lo último que le pedí fue que volviera a dormir. Por eso no se quedó esa noche en la casa de sus amigos”, evoca Andrea.

Jamás imaginó que Alexis Sturzenegger, quien conducía su vehículo bajo los efectos del alcohol, iba a arrebatarle la vida a su hijo aquella madrugada trágica cuando Facu regresaba a casa.

“El tiempo no transcurre, se detuvo aquel 10 de marzo. Como padres pensamos en ver crecer a nuestros hijos, nos proyectamos, pero a mí me quitaron esa posibilidad. Mi vida se detuvo”, insiste Andrea, para valorar el acompañamiento incondicional de familiares, amigos, conocidos y también de desconocidos que nunca les soltaron la mano.

El día a día empuja, reitera. Porque de eso se trata la vida, de salir a la calle, de intentar superarse. Ella, al menos, lo ensaya a diario.

“He pasado por todos los estados, muchas veces pienso en el asesino de Facundo y los sentimientos van y vienen”, señala.

Sin embargo, enfatiza: “No me avergüenza decirlo. Antes me negaba a sentirlo, pero la verdad es que no puedo contenerlo. Me quitó una parte de mi vida. Y sí, siento odio”.

Andrea recuerda el día en que tuvo enfrente a Sturzenegger, durante el juicio.

“Lo tuve enfrente y no le dije nada ni le diré. Nunca sintió arrepentimiento por lo que hizo y, peor aún, nos culpó por el supuesto mal momento que le hicimos pasar a él y a su familia. Lo único que le deseo es lo peor del mundo”, reflexiona.

Santiago Sacoccia, papá de Facu, explica lo duro que significó desde el primer momento ver cómo la vida seguía transcurriendo mientras su hijo estaba muerto.

“Uno siente deseos de frenar el mundo, pero el mundo sigue. Son sensaciones encontradas, porque finalmente se aprende a vivir con el dolor, con la pérdida, cumpliendo las obligaciones como cualquier persona”, señala.

Para Santiago, el 10 de marzo de 2018 fue ayer. “El tiempo es relativo, siempre. Nosotros no tenemos más que agradecer el apoyo de la familia, amigos, conocidos y también de la gente que nos reconoce en la calle y nos detiene para conversar o darnos aliento. Muchos han pasado situaciones parecidas”, expresa.

Agrega que la lucha lo mantiene vivo. “Seguir estando al frente de la batalla me ayuda, así como participar de las marchas, los proyectos de alcohol cero con familiares de otras víctimas… Todo eso me permite sobrellevar el dolor”.

No obstante, el día a día, al menos para “el afuera”, es lo mismo, aclara.

“Mientras el mundo sigue girando, los recuerdos, los flashes, las imágenes, aparecen constantemente. El reclamo de justicia es el mismo de siempre y seguimos de cerca los expedientes”, añade.

Gasista y docente de la Escuela Técnica 2 de calle Azara, aclara que nunca la familia buscó venganza, aunque sí fueron detrás, rigurosamente, de los pasos legales para que Alexis Sturzenegger vaya preso. “Como corresponde”, dice. “Así y todo, es nada al lado de una vida”, completa.

La condena de 8 años y 10 meses de prisión se estableció y la familia Sacoccia espera que se cumpla. Lo espera todos los días de su vida.

El conductor se encuentra libre desde el primer día y actualmente se aguardan los resultados de la última instancia de su defensa. De hecho, el expediente está en la Corte Suprema de la Nación como último recurso de apelación.

“¿Nosotros? Jamás cambiamos la actitud: siempre abocados a seguir de cerca sus pasos para que, como dije, vaya preso”, insiste.

Santiago y Andrea coinciden en que no hay palabras para el asesino de su hijo. “Para qué, si ni siquiera se arrepintió”, cuestiona el papá.

“Jamás pidió perdón, jamás se arrepintió. No vale la pena decir una palabra”, concluye.