DT de España no se opone a que futbolistas practiquen sexo durante el Mundial

Ante una consulta de un periodista durante una rueda de prensa, y contrariamente a lo que pensaba Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo en México ’86 y subcampeón en Italia ’90, el DT de España se refirió a las relaciones sexuales y el rendimiento de los futbolistas.

“Aquí estamos concentrados y no es que no se pueda… Entiendo que es algo muy normal, aunque lógicamente si te pegas una bacanal no es lo mejor un día antes del partido”, comenzó diciendo Luis Enrique.

Luego, profundizó su opinión basándose en su experiencia al frente de clubes: “Nosotros de hecho cuando estamos en los equipos y los jugadores duermen en sus casas, nos preocupa cero si practican sexo o no. Si lo hacen es porque lo necesitan y no hay ningún problema. Repito, siempre con sentido común: cada uno con su pareja, mujer o con quien quieran, pero es algo que está dentro de la normalidad. Estoy totalmente a favor”.

Para terminar el análisis sobre el tema, dio detalles de sus vivencias durante su etapa como futbolista. “Yo, cuando era jugador, siempre que podía con mi mujer… Pues hacíamos lo que teníamos que hacer”, soltó entre risas.

Fuente: El Día