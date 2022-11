Guido Pella se bajó del Challenger de Temuco por una neumonitis

El bahiense Guido Pella no jugará el Challenger 100 de Temuco, en Chile, debido a una neumonitis (inflamación del tejido pulmonar) que viene transitando en los últimos días y lo obliga a hacer reposo.

“Sé que había dicho hace unos días que iba a ir a Chile, pero, justo cuando lo anuncié, a la noche me levanté con muchísima tos y me diagnosticaron neumonitis. Así que nada, lamentablemente no puedo ir y me da mucha pena por la organización, que con tanto amor me dio el wild card para jugar. Tengo una semana de reposo porque tengo los pulmones muy tomados. Les mando un saludo muy grande y que tengan un gran final de año”, comunicó el tenista a través de su cuenta de Instagram.

Se trata de una baja muy importante para el torneo chileno, ya que acaparaba la atención de los fanáticos del tenis. La competencia comenzará el próximo lunes y terminará el 27 de este mes.

Pella regresó a las canchas el pasado lunes 7 de noviembre en el Challenger de Montevideo, cuando cayó ante su compatriota Juan Manuel Cerúndolo. El bahiense se alejó de las canchas durante 384 días, un extenso periodo en el que fue padre y luchó contra una lesión crónica en su rodilla derecha.