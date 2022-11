F1: Verstappen aceleró para lograr la última pole del año en Abu Dhabi

Después de una emocionante Qualy en el circuito de Yas Marina, ya conocemos cómo quedará la parrilla de salida para el Gran Premio de Abu Dabi, pues la Pole Position se la llevó Max Verstappen, seguido de Checo Pérez en 2° y Charles Leclerc en 3er lugar.

Es importante recordar que el GP de Abu Dabi es la última carrera de este 2022, donde el título de campeón ya está definido, pues Max Verstappen se coronó hace unas semanas, pero la lucha entre Checo Pérez y Charles Leclerc por el 2° lugar será emocionante.

El día comenzó con la clasificación de la Q1, misma donde 5 pilotos quedan ‘eliminados’ y se mantienen en la parte final de la parrilla de salida.

Kevin Magnussen se quedó en el puesto 16 y quedó eliminado en esta Qualy; Pierre Gasly le siguió, además de Valtteri Bottas, Alexander Albon y en la última posición Nicholas Latifi.

Para la Q2 en este circuito del GP de Abu Dabi, los eliminados fueron Fernando Alonso, quien se quedó en el puesto 11 de la clasificación, seguido de Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll y después Zhou Guanyu.

La Q3 y que definiría la parrilla de salida, fue muy emocionante y pareja, pues después de 12 minutos corriendo a toda velocidad, con Verstappen, Pérez y Leclerc como los mejores.

