Tevez renunció como DT de Central: “No quiero ser un obstáculo para nadie”

Carlos Tevez convocó a una sorpresiva conferencia de prensa este jueves al mediodía para anunciar que no seguirá siendo DT de Rosario Central, pese a tener contrato hasta junio de 2023.

“Voy a hablar yo primero y después contesto”, fueron las primeras palabras del ex delantero al enfrentar los micrófonos. Y confirmó su despedida: “Lo principal es comunicarle a la gente de Central que voy a dar un paso al costado”.

Tevez, que estuvo a cargo del Canalla durante 5 meses, continuó con los agradecimientos: “Quiero agradecer a la gente de Central, al cuerpo técnico, a la gente que trabaja en el club, no tengo palabras para agradecer por la entrega y por el sacrificio que hicimos”.

“Como siempre digo, pensando en Central. Acá está el escudo por delante de los nombres. Hoy doy un paso al costado pensando en el club. Porque no es conveniente para nadie que yo siga. Porque la nueva dirigencia, o la que se quede, tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie”.

Y luego puso la mirada en las próximas elecciones que se darán el 18 de diciembre, donde el club rosarino renovará autoridades. El ambiente electoral fue determinante para su alejamiento del club: “Con la venta de Facundo (Buonanotte) y con la de otro jugador, esperemos que el que venga pueda tomar decisiones”.

Tevez también aclaró que las turbulencias políticas no le sentaron bien y que prefirió alejarse para que no se use su nombre en el furor de las promesas electorales.

“Como dije el primer día, yo dije que no vengo acá a hacer política. Y cuando se pone mi nombre en política es algo que no me gustó. Primero porque no es un juego justo, porque yo no soy de la casa y no entiendo el juego. Y no estuve en Boca por política. Quiero hacer lo mejor para Central, una vez que se me metió en la política yo no lo iba a permitir. Yo vengo a hacerle bien a Central”, expresó.

Luego, el Apache reforzó su idea: “Como siempre dije, primero está el escudo de Central y después mi nombre. Cuando quieren poner mi nombre en la política, no lo voy a permitir. Solamente digo que también me parece un proceso serio y me parece que lo más normal es dejar a la gente que trabaje con el mercado de pases nuevo y no ser un obstáculo”.

Y concluyó, con quejas respecto a la fecha de las elecciones: “Se hace muy difícil mirar hacia el frente. Las elecciones de diciembre tuvieron que ser hace un mes atrás, no ahora. Si la pasan para el año que viene va a ser lo mismo. Vamos a estar 4 meses con la gente enojada porque no puede votar. No le veo futuro. Entonces digo, doy un paso al costado y no quiero ser un obstáculo”.

Tevez dirigió al Canalla durante 24 encuentros en los 5 meses que estuvo a cargo del equipo. Obtuvo 6 victorias, 10 empates y 8 derrotas.

Fuente: Clarín