Fernández y Massa se reunieron para definir el bono para trabajadores

Alberto Fernández y Sergio Massa se reunieron en Olivos para analizar las condiciones de un bono de fin de año. El Presidente y el ministro se vieron esta mañana en la quinta presidencial.

“Hay una confusión entre bono y suma fija. El bono es una posibilidad, pero no hay suma fija”, dijeron esta tarde en Balcarce 50. Y argumentaron que “la suma fija es muy difícil, porque obligaría a los pequeños comercios y a los intendentes a dar un aumento a pesar de que no tienen los fondos suficientes”.

En ese sentido, ratificaron que el Presidente privilegia que los arreglos se realicen por sector, en el marco de las negociaciones entre los gremios y las patronales. “Las empresas tienen otra espalda, por eso hay que sacarles todo lo que se puede en paritarias. Pero una suma fija por decreto no discrimina”, justificaron.

Las condiciones del nuevo bono no están definidas aún, pero fuentes oficiales adelantaron que el plan inicial es que el alcance se determine según el ingreso de los trabajadores. “Sergio ya avisó que él no está analizando ninguna fija con Cristina. Está trabajando un bono para todos los trabajadores que ganen menos de cierto monto. Ese monto no está definido, sino que está en análisis”, agregaron acerca de las conversaciones en las que también intervienen la titular de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la jefa de Anses, Fernanda Raverta, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos. Ayer, la titular de la cartera laboral había dicho que “todas las opciones” estaban sobre la mesa, pero hoy se restringieron.

Fuente: Infobae