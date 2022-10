“La emoción aún es enorme”, confesó un sobreviviente de la tragedia de los Andes

El 13 de octubre de 1972, un avión con rugbiers uruguayos, acompañados por amigos y familiares, se estrelló en la cordillera de los Andes, antes de llegar a Chile. El episodio pasó a la historia como la tragedia de los Andes, aunque muchos prefieren hablar de un milagro. Es que 16 jóvenes lograron sobrevivir al accidente aéreo en medio de un glaciar, hasta que 72 días después fueron rescatados.

A 50 años de aquel hecho, Antonio “Tintín” Vizintín habló esta mañana con el programa “Una Buena Razón” que se emite por LA BRÚJULA 24 y describió aquel episodio tan trágico como milagroso: “Aún uno siente una emoción muy grande, cuando se leyó la lista de sobrevivientes, imagino que para los familiares ha sido algo muy fuerte, porque se daba la noticia definitiva”.

En aquel entonces, Vizintín tenía 19 años. Tras el accidente, retomó sus estudios en derecho. Luego se casó y tuvo dos hijos, aunque enviudó a sus 38 años. Volvió a casarse con Josefina Serrato. Hace dos décadas está vinculado a la industria de envases plásticos y a la industria alimenticia, así como también brinda conferencias motivacionales.

“Fue una historia de trabajo en equipo, nunca me di cuenta que un compañero tuviera miedo, todos iban para adelante. Cada cual tenía una función, en mi caso iba un poco más cargado que me dificultó un poco más el movimiento, pero no más que eso”, relató, con la frialdad de un hombre que se convirtió en héroe.

Además, consideró que “el hecho de que mi mochila fuera la más pesada es anecdótico, jamás comparé con lo que llevaba el resto. Hubo un capitán que lo decidió y físicamente era el que estaba en mejores condiciones, me sentía bastante fuerte, los expedicionarios se encontraban mucho más enteros que los que se quedaron en el avión”.

“El leit motiv para salir adelante era volver con la familia, te llevaba a caminar y ser el Superman de la mañana para desarmarse de noche. Me emociono por la despedida a mi padre, aquel ‘chau papá’ fue muy fuerte”, reconoció Vizintín, con la voz entrecortada y conmocionado, pese al transcurrir del tiempo y añadió: “A eso hay que sumarle el alud, la situación era caótica, hubo una cuota de azar que existe”.

Por último, habló sobre la mirada de la vida en este medio siglo: “Con 19 años uno era más inconsciente y arriesgado, hoy uno se cuida un poco más, disfruta de su familia pasando cada vez más tiempo con mis hijos y nietos, quienes no estaban en aquel entonces y actualmente son un motor fundamental”.