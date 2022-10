Arcángel: “La CGT y el Gobierno están complicados y el ciudadano común no sabe qué hacer”

En las últimas horas se confirmó que el presidente Alberto Fernández no se presentará en ninguno de los actos del 17 de octubre que fueron anunciados por la CGT, el Partido Justicialista de Buenos Aires y el Movimiento Evita.

“El Presidente es peronista y a la vez el presidente del Partido Justicialista con lo cual

alienta la participación en todos los diferentes actos y eventos que se hagan con respecto al 17 de octubre”, fue la respuesta que dio en la mañana de este jueves la

portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti.

En LA BRÚJULA 24, el titular de Camioneros en Bahía Blanca, Roberto Arcángel, no solo dio un pantallazo de lo que planifican los diferentes gremios locales, sino que también analizó la situación del país.

“La mayoría de los sindicatos movilizaremos a Buenos Aires, aún se está resolviendo qué se hará en Bahía Blanca. Hoy está algo tumultuoso el panorama, no se sabe quién está con quién y nosotros respondemos a lo que pasa a nivel central”, sostuvo Arcángel, en el programa “Hoy También”.

Y añadió: “Hoy, CGT y Gobierno están complicados, el ciudadano común no sabe qué hacer con este país, los que nos tienen que dar tranquilidad están preocupados por otra cosa. Desde ahí para abajo, cada uno trata de ordenarse, nosotros siempre tratamos de defender a los trabajadores y en eso seguiremos”.

“Es difícil darle tranquilidad a los afiliados por lo que ocurre con el gobierno, cambian ministros, no se sabe quién gobierna. Si bien hemos podido cerrar buenas paritarias, la cuestión es compleja, no alcanza el dinero. No son descabellados los porcentajes que se plantean en las negociaciones”, sostuvo, en otro tramo de la entrevista radial.

Tras cartón, el sindicalista redobló la apuesta: “Digo lo que pienso y la realidad, no me importa estar dentro de un espacio para solo repetir lo que otros dicen. El movimiento de los trabajadores deben tener un representante en la política, para no ser solo fuerza de choque y ser tildados de patoteros. A veces no nos dejan otra alternativa que reclamar derechos a la fuerza”.

“Hoy formamos parte del partido y no vamos a abandonar el barco por una opinión que pueda caer mal dentro del espacio político. Somos peronistas y nunca nos iríamos porque no tenemos el mismo pensamiento que las otras fuerzas”, cerró Arcángel.