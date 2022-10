La felicidad de Guido Pella, tres meses después de convertirse en padre

Arianna Pella Demner es la primera hija del tenista Guido Pella y la modelo Stephanie Demner. La feliz pareja fueron padres el pasado 13 de julio, y a días de que su bebé cumpla tres meses, mostraron lo grande que está.

Demner compartió varias fotos de su hija en los brazos del bahiense y con ellas, dio detalles de cómo está su bebita y algunos rasgos de su personalidad. El tenista y la modelo están muy orgullosos de su primera hija.

“Ya sostengo la cabeza sola y tengo mucha fuerza y la ropa de 9 meses me queda justa. Creo que me pasé de comida y crecí demasiado”

Según contó la influencer, Arianna tiene una personalidad fuerte, su carácter dominante lo demuestra con sus gestos y los deja muy claros en las fotos.

“Ayer mi abuela me sacó fotos y saben ¿cómo me las saqué? ¡Con la peor de las ondas! Igual soy tan linda que hasta esa onda me queda bien.”