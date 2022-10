Daniel Barenboim anunció que padece una enfermedad neurológica

“Es con una mezcla de orgullo y tristeza que anuncio que doy un paso al costado en mis actividades, sobre todo compromisos para dirigir, por los próximos meses”. De esta manera se inicia el comunicado que Daniel Barenboim publicó en las redes sociales.

El pianista y director, que en el 15 de noviembre cumplirá 80 años, detalló que “mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me diagnosticaron una condición neurológica severa” por lo que “debo concentrarme en estar bien físicamente lo mejor posible”.

Añadió que “la música fue y seguirá siendo una parte esencial de mi vida. He vivido toda mi vida a través de la música y así seguirá siendo mientras mi salud me lo permita”; y cerró con la idea de que “mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado”.

En mayo pasado debió cancelar una gira con la Orquesta West-Divan (el proyecto que reúne a músicos de Israel y el mundo árabe) por prescripción médica.

Nacido en Buenos Aires en 1942, Barenboim debutó en el Teatro Colón en 1950 y pocos meses más tarde se instaló con su familia en Europa. Se convirtió en uno de los principales pianistas de su generación e hizo carrera como un reputado director de orquesta, con un inmenso repertorio pianístico y orquestal.

Nacionalizado israelí, Barenboim recibió la ciudadanía palestina en 2008 y ha abogado por una salida pacífica al conflicto de Medio Oriente. En los últimos años visitó la Argentina de manera recurrente con la Orquesta West-Divan, en actuaciones en las que contó con Martha Argerich como invitada.

Fuente: Página 12