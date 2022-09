Investigan las causas del trágico incendio en una refinería de Plaza Huincul

Este jueves alrededor de las 4 de la mañana se registró el incendio de una parte de la refinería New American Oil ubicada en la localidad neuquina de Plaza Huincul. Aún se desconoce la causa del fuego, pero se sabe que rápidamente se extendió a través de los edificios, vehículos y alcanzó a los trabajadores. Al cabo de unos minutos, llegó hasta los tanques de almacenamiento, donde provocó la explosión.

Al alcanzar las reservas, sucedió el estallido. El intendente Gustavo Suárez confirmó que tres personas murieron.

Enseguida se alertó al cuerpo de bomberos de la región, que se apresuraron para intentar contener las llamas. Los servidores públicos lograron evitar que el fuego alcance a otros camiones cargados con crudo.

Asimismo el intendente dijo que “se está tratando de contener, sobre todo que no se propague a otros tanques lindantes y que no lleguen a explotar”. Suárez aseguró que todavía no pudieron identificar a las víctimas fatales, de acuerdo con lo publicado por el diario La Mañana de Neuquén.

En diálogo con Radio Nacional, el coordinador de la Dirección de Seguridad de la Policía de Neuquén, Roberto Bello, sostuvo que “lo principal ahora es poder sofocar este incendio” y señaló que la planta se encuentra en un área alejada de la ciudad capital. ”Calculo que durante el día se va a poder controlar, depende de la cantidad de combustible que haya en los tanques, hay que mantener un suministro de espuma constante”, informó.

En tanto el sindicato petrolero, que culpa a la empresa por el incidente, anunció un paro total de las actividades y lo justificó “ante el desprecio por la vida y la seguridad”.

El gremio conducido por Marcelo Rucci señaló: “Hartos de la falta de compromiso con la vida de los trabajadores, la comisión directiva de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa resolvió lanzar un paro total de actividades en el ámbito territorial de la organización”.

Además, convocaron a una reunión para el viernes: “Se deben tomar medidas urgentes para poner fin al permanente desprecio por la vida de los trabajadores, como si fueran repuestos intercambiables”.

Fuente: La Nación