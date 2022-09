La advertencia de Yuyito González: “No quiero saber nada con la serie de Coppola”

La mejor manera de cerrar la semana, sin lugar a dudas. Porque todo lo que tenés que saber sobre el mundo del espectáculo, como siempre, lo encontrás en LA BRÚJULA 24 de la mano de la periodista Laura Ubfal.

Expectativa por La Voz Argentina

“Hay una gran tendencia de las mujeres, que votan varones porque les gustan. Eso hace que la mayoría de los concursos del mundo lo ganen varones”, consideró la profesional.

La única mujer que va a quedar es @AngelaNavarroOk

Si no gana el lunes quedará demostrado que las mujeres no deben participar de concursos televisivos porque lamentablemente las mujeres votan y votan varones.@LaVozArgentina @telefe — Laura Ubfal (@laubfal) September 9, 2022

Yuyito González : “No quiero saber nada sobre la serie de Coppola”

Guillermo Coppola avanza con la serie que contará parte de su vida, sobre todo la época de los 90, de sushi y champagne, en la que Juan Minujín lo interpretará, con la dirección de Ariel Winograd y la producción de Pampa Films para Star PLus.

Coppola explicó que, a pedido de la producción, se contactó con los protagonistas reales para que permitan que se hable de sus vidas.

Dijo que habló con Susana Giménez, que sólo le pidió que la haga alguien a su medida, con Daniel Scioli, con Karina Rabolini y también con su ex mujer, madre de su hija Bárbara, Amalia “Yuyito” González.

La que ya dijo que no quiere estar y cree que por la época, no tocará su vida junto a Coppola, es Analía Franchín.

Pero en “Gossip” hablamos con “Yuyito” y nos confirmó que “me llamaron de la productora por la serie de Guillermo (Coppola) y yo inmediatamente se lo pasé a una abogada…no quiero saber nada de esta serie, no quiero saber nada hasta que la serie salga porque sé que cuando salga me van a preguntar, no mezclo lo personal con lo público…ni quiero saber porque sé que voy a tener que responder como me pasó con la serie de Maradona, no me enteré de nada, porque no me quiero enterar de nada”.

Fue a partir del personaje de Romina Ricci en “Maradona, sueño bendito” que involucraron a Amalia como amante de Maradona y ella salió a desmentir el tema.

“No quiero que piensen que fui una loca o una atorranta. Menos que menos enfrentarme a Claudia Villafañe, a quien le tengo un cariño enorme”, dijo en su momento “Yuyito”.

“No me gusta en absoluto que circule algo que tenga que ver con que yo estuve en fiestas de ese tipo, nunca fue mi onda, jamás. Menos aún siendo yo pareja de Guillermo, un hombre del cual estuve enamoradísima y con quien tuve una hija. No me resulta ni siquiera simpático, publicitario, nada”.

En ese caso Amalia no tomó acciones legales porque nunca se la menciona directamente en la serie.

Jimena Baron y Cami Homs en familia, mucho en común

Invitadas por Cris Morena para participar del lanzamiento de su cápsula de ropa juvenil para “Queen Juana”; Jimena Baron y Cami Homs coincidieron en “Otro mundo”, la escuela de zona norte de la creadora, con sus hijos.

Entre muchas caras conocidas, como las de Stefi Roitman, los primos India y Dante Ortega, Narda Lepes, Melina Lezcano y Feli Colombo con su hija, estuvieron Jimena Baron con Momo y Camila Homs con Francesca.

Jimena y Camila tienen en común su vida de ex botineras, acompañando a sus parejas futbolistas, una con más suerte que la otra, porque Homs pudo cerrar un muy buen acuerdo de división de bienes tras su divorcio de Rodrigo de Paul, con mejor destino que Baron, quien con Daniel Osvaldo no puede contar del mismo modo.

El encuentro fue para la foto, pero seguramente son dos mujeres que podrían coincidir en mucho en una larga charla.

Con info de Laubfal.com