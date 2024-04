Coti Romero volvió por su revancha: así reaccionaron los participantes

Gran Hermano 2023 (Telefe) no deja de dar sorpresas. Ahora, a menos de 24 horas de la eliminación de Catalina Gorostidi, Santiago del Moro anunció que Coti Romero ingresará a la casa por el Golden Ticket.

Además, la participante de la edición 2022 se quedará a jugar y hasta podrá ser elegida como ganadora si el público así lo desea.

El presentador aclaró que la correntina entró en lugar de Agostina Spinelli, quien abandonó el juego el mes pasado.

La doble de riesgo no soportó la entrada de la exparticipante y se lo expresó a Emma Vich.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, dijo sobre Coti.

Luego, estalló contra la producción y cerró: “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”.

Furia de Gran Hermano le marcó a sus fanáticos quiénes quiere que sean eliminados: “No hubiera hecho lo mismo”

Para Juliana “Furia” Scaglione, la unidad de todos sus compañeros para sacarla de la casa fue toda una revelación. Superada la gala de eliminación de este lunes, para la entrenadora su situación es clara: sus aparentes aliados, los “bros”, Martín, Bautista y Nico la traicionaron a pesar de su tregua inicial de no jugar entre “originales”, con la intención de sacar a los nuevos integrantes de la casa.

Ante los hechos, Furia parece replantear nuevos objetivos a corto plazo: si bien el empoderamiento de Virginia comenzó a incomodarla, ahora su atención se centra en saldar cuentas. En las últimas horas, las cámaras de Gran Hermano (Telefe) captaron tímidos acercamientos de Martín Ku y Bautista, pero la jugadora, quien permanece alerta, perdió la confianza en ellos y de hecho se cree que pronto iniciará campaña para sacarlos de la casa.

Más temprano, la doble de riesgo se sentó a almorzar y en un momento dado, Bauti y Martín la acompañaron. Mediante gestos, la “hermanita” indicó a cámara a sus fans que permanezcan atentos ante los movimientos de los chicos.

En otro clip, Juliana lanzó un comentario en el jardín junto a Florencia, que pareció dirigido a sus exaliados: “Me gustaría que el búmeran, como me lo hicieron a mí, les vuelva. Eso sería algo copado, que les vuelva a los que me querían ver afuera. Vamos a ver cómo va esta semana. Yo no les hubiera hecho lo mismo”.

Fuente: TN