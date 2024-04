Lo filmaron robándole a su expatrona y vecina: quedó detenido

Gisela Edith Galván denunció el 31 de marzo pasado el robo de afrecho de cereal de un predio de su propiedad sito en Villa Hardin Green. Fue mayúscula la sorpresa de la damnificada cuando, al ver las cámaras de seguridad, constató que el autor de la sustracción era el vecino de enfrente, un joven exempleado suyo y a quien conoce desde que era un niño. Con una carretilla que tomó del mismo terreno, robó y trasladó el botín hasta su domicilio, ubicado a escasos 20 metros.

Tras una discreta investigación, la Justicia de Garantías concedió una orden de allanamiento que se hizo efectiva en las últimas horas y finalizó con el arresto del responsable de la sustracción, Ariel Vivier, de 26 años y con domicilio justamente enfrente del depósito donde se consumó el ilícito, en calle Monseñor De Andrea 3962.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la subcomisaría del sector y sus pares de la seccional de Villa Mitre y del Comando de Patrulla, y permitió también el secuestro de elementos incriminatorios para el sospechoso.

Según comentaron voceros del caso, a Galván le generó una profunda desazón que el delincuente haya sido alguien a quien ella cuidó como si fuera un hijo y le dio trabajo. “Hubiera preferido que me robara cualquier otro, no este chico. Le he dado de comer más de una vez”, comentó la damnificada a los policías que realizaron la investigación.

En poder de Vivier, además de una bolsa y afrecho de cereal y la vestimenta que usó el día del robo, le incautaron 1.65 gramos de marihuana, por lo que también quedó a disposición de la Fiscalía especializada en Estupefacientes.