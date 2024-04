Denuncian que una patota de alumnas ataca y roba a sus compañeras

En las últimas horas, se hizo viral un video que refleja una violenta agresión ocurrida en la puerta de una escuela bahiense. La víctima es una alumna de unos 13 años y la agresora, otra de 14.

Fuentes consultadas por la redacción de La Brújula 24 comentaron que el episodio se registró la semana pasada, en inmediaciones de la Escuela Secundaria N°36, de Ángel Brunel y Fitz Roy, y que la chica que sufrió el ataque se tuvo que cambiar de colegio.

“La nena perdió dos piezas dentales. Y la Directora nos dice que no puede hacer nada porque son chicos”, contó el denunciante, quien prefirió no hacer público su nombre para no generarle problemas a su hijo, también alumno de ese establecimiento.

Indignado, el hombre hizo hincapié en que se trataría de una “bandita” de adolescentes, que “siempre andan buscando problemas”. Incluso, dijo que “son dos o tres repitentes que les pegan a las más chicas y les roban los celulares”.

El video:

Por otra parte, fuentes vinculadas a la educación tanto en Bahía Blanca como la región, le indicaron a esta redacción que se trató de un episodio puntual entre dos menores de edad y que están trabajando con las dos y con sus respectivas familias. Descartaron de lleno que se trate de una banda que ataca en las puertas de las escuelas.

Y anticiparon que en se realizaría una jornada de convivencia en la escuela en cuestión.