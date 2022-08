Manu Ginóbili al salón de la fama: ¿Quiénes estarán en la ceremonia”

La cuenta regresiva entró en su recta final. El próximo 10 de septiembre Emanuel Ginóbili estará coronando su carrera -finalizada hace ya cuatro años- con el ingreso formal al Salón de la Fama de la NBA, y aunque pueda parecer un reconocimiento más para su destacada y exitosa trayectoria, se trata de todo un hito para el básquet argentino, ya que será el primero que lo integre.



No caben dudas de que será una ceremonia plagada de emociones. Porque no solo estará recibiendo la condecoración, sino que además será frente a los que lo acompañaron a lo largo de su camino. A excepción de Leandro, uno de sus hermanos, sus padres y su otro hermano Sebastián no estarán presentes en Springfield, pero sí estará Oscar Sánchez, su primer DT allí en su Bahía Blanca natal.

Siguiendo con los entrenadores significativos de su carrera, otro que estará es Julio Lamas -actualmente es el ayudante de campo de Abel Balbo en Central Córdoba-, ex seleccionador de Argentina. Rubén Magnano y Sergio “Oveja” Hernández también se ausentarán, al igual que Gaetano Gebbia, entrenador que lo recibió en el Reggio Calabria italiano, en lo que fue la primera experiencia internacional de Manu.



Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Pepe Sánchez, integrantes de la Generación Dorada, confirmaron su presencia y serán algunos de los ex compañeros que asistan a la ceremonia. Y los que bajo ningún punto de vista faltarán son Tim Parker y Tim Duncan, sus socios dentro de la cancha en San Antonio Spurs. De hecho, Duncan, que ingresó en el Salón de Fama el año pasado, será el presentador.

Cuatro anillos de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), la medalla dorada en Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008 con Argentina, dos elecciones al All Star (2005 y 2011), el premio a Mejor Sexto Hombre (2008), las dos veces elegido al tercer mejor quinteto de la temporada y la vez que estuvo a un voto de ser co-MVP de una final (2005) son solo algunos de los reconocimientos y logros que llevaron a los 24 votantes a elegir unánimemente la inclusión del bahiense, que será el tercer latinoamericano en el HOF, junto los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira.

Fuente: Marketing Registrado