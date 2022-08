“Antes de irse, tomó tres Clonazepam, me abrazó y pidió perdón”

María Patricia Morales describió el tenso momento vivido en el atardecer cuando fue abordada por un sujeto en su casa ubicada en Castelli al 900, del barrio Pacífico, cuando salía a pasear a sus mascotas, el cual le robó distintos elementos.

Morales, de 55 años, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y relató la secuencia: “El susto fue grande porque no sabía cómo iba a reaccionar esta persona. Si bien me decía que no me asuste, me quedé helada”.

“Me pedía plata y oro. Me insistía en que no era violento, que solo necesitaba dinero para darle de comer a sus hijos. Revisó mi cartera, se llevó diez mil pesos, el teléfono celular y las llaves”, recalcó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y prosiguió con la crónica de lo acontecido: “Tomó tres Clonazepam y se llevó el resto, salvo una tirita que me dejó. Me dio un abrazo porque ambos somos católicos. Y hasta me recomendó que nunca más deje la puerta abierta, sin llave”.

“Si bien la plata que se llevó es mucho y al mismo tiempo poco, agradezco que estoy bien y que mi hija no haya llegado del gimnasio en el momento en el que me estaban asaltando”, finalizó.

Por último, trascendió que el malviviente quedó filmado y que cuando Patricia pidió ayuda en la calle, dos chicas salieron corriendo. Se presume que ambas eran sus cómplices y que estaban allí haciendo “de campana”.