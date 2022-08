Una hora extra en las escuelas: “Debe dirigirse a reforzar lengua y matemática”

Alberto Sileoni, titular de la Educación bonaerense, se refirió a la implementación de una hora extra más de clases en las escuelas primarias en la provincia de Buenos Aires, y sostuvo en diálogo con LA BRÚJULA 24 que “la provincia tiene casi dos millones de alumnos en primaria y eso implica una enorme complejidad y siempre dijimos que era una muy buena noticia pero de difícil implementación y no estábamos dispuestos a imponer nada, porque se altera un contrato tácito”.

“Nos tomamos el tiempo porque fuimos llegando a acuerdos y hay 250 escuelas que van a pasar a tener cinco horas completas. La escuela N°7 y la 62 le suman una hora extra, mientras que las de jornada completa serán las escuelas N°44, 51 y 56”, agregó.

Mientras que en la ciudad, Sileoni dijo en el programa Hoy También que “hay 1700 chicos de Bahía que van a tener más tiempo de clases. En total son cinco escuelas en la ciudad”.

El ministro de educación, Alberto Sileoni

Por otro lado, en cuanto a la selección de las escuelas en Bahía, el Ministro dijo que “teníamos una cierta cantidad de escuelas que habían tenido intención de pasar a más horas, tenían la infraestructura y un solo turno para hacerlo. Aunque la irritación de algunas instituciones no tiene sustento porque no se obliga a ningún docente a trabajar más tiempo si no quiere. Seguirá dando las cuatro horas y deberá complementarse del nuevo maestro/a que se hará cargo de la quinta hora”.

Además remarcó que “cada escuela elije el horario en base a sus posibilidades. Tiene que tener el acuerdo de los gremios, las familias, las escuelas y los docentes”.

En cuanto al destino de esa hora extra indicó que “creemos que esa hora extra debe dirigirse a reforzar lengua y matemática, según los resultados de las pruebas que se conocieron y que nos preocupan. Luego de la pandemia se profundizó mucho más todo”.

“Para el docente que se suma al proyecto de una hora más es un 25 por ciento más de salarios y también lo ven como algo positivo. El 80 por ciento es financiado por Nación y luego la Provincia pone las cargas y otras cuestiones, creemos que es una buena oportunidad”, declaró Sileoni.

Luego dijo que “desde hace tres años que las clases comienzan de manera puntual y el año que viene las clases comienzan el 1 de marzo. Tenemos que ir 190 días de clases y no perder días, necesitamos levantar los resultados de las pruebas de nuestros chicos”.

Por último, sobre la posibilidad de que las escuelas también abran sus puertas los días sábados, sostuvo que “las clases los días sábados no está descartado y va a ser una sorpresa porque hay muchas escuelas que lo pidieron. Tendrá otra operatoria y no será obligatoria la asistencia. Puede haber lengua, matemática y algo de recreación. Ya no será una jornada escolar”.