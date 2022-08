Llega la fiebre verde a Bahía Blanca

Después de recibir a Popof, Marc Houle, Troy Pierce y una amplia gama de artistas internacionales, el viernes 16 de septiembre llega por primera vez a la ciudad el DJ productor GREEN VELVET con su Brand event LALALAND.

La productora de electrónica más importante de la ciudad , This is techno, en conjunto con Chocolate Ananá no para de sorprender y esta vez se ponen a la altura de los eventos más importantes de Argentina convirtiendo a Bahía Blanca en una plaza muy importante en la escena electrónica nacional.

Curtis Alan Jones, más conocido como Green Velvet, es referente y artífice de la popularidad de la música electrónica actual. Desde Chicago, cuna de la música House, construyó una carrera exitosa a través del poder de sus tracks y un carisma que hipnotiza al público de toda la escena mundial.

Sus dos únicas presentaciones en Argentina serán en Chocolate Ananá y al día siguiente en el mítico Luna Park con destino arena.

Se espera un gran marco de público que llegan desde distintos puntos de Argentina que harán temblar el complejo más grande de la ciudad, con las dos primeras preventas agotadas en un tiempo récord de 7 minutos, que hizo que se saturaran las plataformas de venta de tickets digitales.

El evento comenzará a las 23 y estará acompañado por el exponente local ya consagrado en la ciudad Lautaro Molina, quien con su música viene siendo el telonero de un centenar de artistas de renombre, además de llevar su música a cientos de clubes y discotecas a lo largo del país.

La fiesta contará con todas las precauciones establecidas por los organismos de control y las entradas se podrán adquirir tanto en Bahía Blanca como en Mar del Plata, en los siguientes locales: Alsina 181, 12 de Octubre 412, Güemes 15, Brown 83, Belgrano 153 (local 39), Alsina 164 (local 39), Blandengues 260 (1D) , Zapiola 494 e Yrigoyen 235. También en ahivamos.com o a través del WhatsApp 2915009965

Tickets digitales para todo el país:

https://www.passline.com/eventos/green-velvet-this-is-techno-bahia-blanca