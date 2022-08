Fiebre por las figuritas del Mundial: kiosco bahiense vendió todas en tres horas

En Argentina, el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 genera más expectativas que en cualquier otro país: los hinchas ya sueñan con la “Scaloneta”, razón por la que el álbum de figuritas de Qatar es furor.

Bahía Blanca no es la excepción. Mario es el dueño del kiosco en la esquina de Terrada y Blandengues y en diálogo con LA BRÚJULA 24 describió cómo comenzó la venta de un material tan esperado.

“En la ciudad no hay un distribuidor directo, le compramos a uno de Olavarría. En esta primera etapa, te bajan el álbum, las figuritas y rápidamente todo se vende. La idea es adelantarse, pero Panini no te libera el material si no le comprás todo el año”, resumió, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, aseguró que “la producción que ya sacó la empresa para este mes la tiene toda vendida. El álbum común vale entre 700 y 750 pesos y el paquete se aconseja cobrarlo $120, uno termina remarcando un 30% por cómo está la situación del país”.

“Panini solo le vende a los kiosqueros y cuando me llegaron las cajas, las abrí y como estoy en la esquina de la Escuela N°3, vendí todo en cuestión de tres horas”, concluyó.