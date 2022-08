Fernández: “¿Quién va a querer ser presidente si se tiene que hacer responsable de lo que pasa debajo de su gobierno?”

En una entrevista con el canal TN, el Presidente respaldó a su compañera de fórmula. Uno de los puntos principales fue cuando rebatió la acusación de asociación ilícita que le endilgó la Justicia bajo el argumento de que la ex presidenta “no podía no saber” lo que ocurrió durante sus dos mandatos.

“En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”, expresó Fernández.

Y agregó: “Es de una debilidad todo lo que ha dicho Luciani. La lógica del no podía no saber se le aplicó a De Vido también como ministro. Lo que quiero que todos los argentinos entiendan es que con estas lógicas se construyen doctrinas que después son peligrosas. Nosotros tenemos que entender que no se puede trabajar así el derecho penal como se está trabajando en la justicia federal argentina. Desde el 2016 en adelante la prisión preventiva se aplicó como pena anticipada. Se utilizó la teoría de la posibilidad de que podía tener alguien de influir y que lo dejaban detenido por el poder residual que alguna vez tuvo”.

Sobre la Vicepresidenta, el jefe de Estado insistió: “Cristina es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que la acusan. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”.

“Yo fui muy crítico del último gobierno de Cristina, pero una de las certezas que tengo sobre ella, bueno, tengo varias, pero una de ellas es que Cristina es una mujer honesta. No ha participado de nada de lo que la están acusando. Y Cristina no está diciendo que las cosas no hayan ocurrido, porque ella fue muy dura con José López”, insistió.

Además, el Presidente confirmó que Cristina Kirchner no buscará un indulto en caso de ser condenada, algo que la ex jefa de Estado había anticipado a través de Oscar Parrilli: “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia”.

Acerca de la posibilidad de una gran marcha para defender a la Vicepresidenta, Fernández reconoció que en el Frente de Todos se está evaluando seriamente, pero no confirmó que se realizará: “Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y una justicia independiente. Mañana voy a hablar con los compañeros del consejo del partido para ver qué proponemos y cómo lo hacemos. A los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles. Eso no quiere decir ser violento. Nadie cultiva la violencia, la primera es Cristina, que nos mostró lo que hacían en la puerta de su casa”.